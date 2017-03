Lửa phát từ tầng trệt làm 4 người chết ngạt

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Nguyễn Ngọc Hoàng (1993); Bùi Thế Thảo (1994); Phùng Nam Anh (1993, cùng quê Thái Bình), Đinh Thị Bích Chi (1992, quê sóc Trăng) Riêng bà Nguyễn Thị Nam Lý (1965, quê Phú Thọ) bị phỏng nhẹ ở tay. Cháy khu than bùn dày nhất U Minh Hạ Trưa 10-6, đám cháy đất than bùn lan nhanh ở ấp 17, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau), ít nhất đã có gần chục hecta đất than bùn bị cháy. Theo thông tin từ người dân, đám cháy do một người thuê đất làm rẫy đốt lửa để dọn cỏ nhưng không kiểm soát được. Ấp 17 là vùng đất có lượng than bùn dày nhất nhì khu vực rừng U Minh Hạ, có những thửa đất có lớp than bùn dày đến 1,2 m. T.VŨ