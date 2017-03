Lừa ‘phi công trẻ' trên Zalo với tiền bo khủng

Chiều 1-11 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang giữ hình sự đối với Thái Hoàng Vũ (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài, Vũ đến địa bàn phường An Phú chụp ảnh những ngôi biệt thự sang trọng, sau đó dùng SIM rác lên mạng Internet cóp hình ảnh của phụ nữ có độ tuổi từ 40 đến 50 đăng lên Zalo với nick Thanh Loan.

Để dụ nạn nhân, Vũ giả danh là Thanh Loan đang có nhu cầu tìm bạn “tình một đêm” với thù lao 3 đến 4 triệu đồng, nếu ai muốn thì đến nhà riêng.



Nghi can Vũ tại cơ quan công an.

Đêm 31-10, Vũ nhắn tin với anh NVV (24 tuổi) rồi thỏa thuận đi gặp người Thanh Loan để làm “phi công trẻ”. Sau đó, Vũ hẹn anh V. đến khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An) để gặp "bạn tình".



Sau đó, Vũ dẫn anh V. đến trước cửa một căn biệt thự ở gần đó rồi nói anh này đứng chờ bà Thanh Loan ra mở cửa. Vũ cũng yêu cầu anh V. đưa điện thoại cho Vũ giữ vì sợ bị quay phim, chụp ảnh khi "vui vẻ". Khi nạn nhân đã giao điện thoại Vũ nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Vũ bắt để điều tra. Vũ khai nhận đã lừa đảo thành công bảy người, chủ yếu là nam thanh niên để chiếm đoạt tài sản.