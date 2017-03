Lừa tiền "chạy việc" rồi bỏ trốn

Ngày 4/9, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Giang (27 tuổi, ở khu 4, thị trấn huyện Than Uyên, Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra: Tháng 8/2012, Giang đã lừa của ông Lại Văn Trung, trú tại xã Đông Công, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và ông Đỗ Văn Đức trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bằng hình thức "chạy việc cho con" lấy đi 155 triệu đồng; tháng 5, Giang tiếp tục mua hàng lừa chiếm đoạt 49,5 triệu đồng của Lê Văn Thức, Nguyễn Xuân Thành và Dương Thị Nhài, ở thị trấn huyện Than Uyên. Hiện Nguyễn Thị Thùy Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đang triển khai lực lượng truy bắt.



Theo CAND