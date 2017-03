Lừa trúng thưởng, chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Chiều 23/8, Thượng tá Hồ Minh Kha - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) chuyển đến.

Đối tượng chính của vụ án là Trương Thị Út (28 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) đã bị Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt quả tang tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tháp Mười khi đang làm thủ tục để rút số tiền 17 triệu đồng của nạn nhân Trần Quang H. (ngụ xã Phước Diễm, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) vào lúc 14h45 ngày 30/7 vừa qua. Theo hồ sơ vụ án, ngay sau khi bị bắt, đối tượng Trương Thị Út không khai nhận tên thật của mình nên cơ quan điều tra đã phải nhờ đến sự tra cứu, giúp đỡ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an. Danh tánh của Trương Thị Út cũng đã được làm rõ với 2 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từng bị Công an huyện Châu Phú và Chợ Mới (đều thuộc tỉnh An Giang) bắt vào ngày 15/7/1996 và 29/12/2006. Theo khai nhận của Trương Thị Út, sau khi nhặt được giấy CMND của Lê Thị Bích Tuyền (28 tuổi, ngụ ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng), Út đã bóc ảnh của Tuyền ra, thay vào đó ảnh của mình rồi lần lượt mang đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Cái Bè (Tiền Giang) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) mở thẻ ATM với các tài khoản: 6902205048923 và 6505267087469. Mục đích của việc mở tài khoản riêng này nhằm phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Đối tượng Trương Thị Út đang thực hiện việc rút tiền của các bị hại. Theo trình bày của nạn nhân Nguyễn Thị Anh K. (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít), cụ thể vào ngày 23/5/2011, bà nhận được cuộc điện thoại qua máy bàn. Người đầu dây bên kia tự xưng tên là Nam cho biết thuê bao của bà đã trúng giải nhất đợt quay số may mắn 6 tháng 1 lần với số tiền thưởng lên đến 235 triệu đồng. Đối tượng Nam yêu cầu bà K. nếu muốn biết thêm chi tiết hãy sớm liên hệ với ông Lê Văn Bảy - Giám đốc Bưu chính viễn thông phụ trách khu vực miền Tây. Kết thúc cuộc trò chuyện với người này, bà K. đã liên hệ vào số 0917226458 thì gặp một người xưng là Lê Văn Bảy. Người này cho biết, để được nhận số tiền trúng thưởng, bà K phải nộp một số tiền 10.500.000 đồng gọi là "phí lãnh giải thưởng". Do nôn nóng được nhận tiền thưởng từ… trên trời rơi xuống, bà K đã nhanh chân đến ngân hàng nộp vào cho tài khoản 6902205048923. Tương tự với thủ đoạn đã "áp dụng" để lừa bà K., Trương Thị Út đã "bẫy" ông Nguyễn Văn C. (ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) để chiếm đoạt 10.500.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trương Thị Út thực hiện. Đề nghị ai từng bị "mất tiền" do đã gặp phải thủ đoạn tương tự kể trên, xin liên hệ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long hoặc điều tra viên Phạm Quang Túc, số điện thoại 0703964565, 0939996373.

Theo B.Huyền (CAND)