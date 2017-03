Lừa trúng thưởng quay số may mắn của ngân hàng

Phản ánh đến Báo, anh Nguyễn Văn Phong, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay, nhiều ngày qua, anh thường xuyên nhận được điện thoại từ số điện thoại 01667209… của một người đàn ông nói giọng miền Trung thông báo anh đã trúng thưởng trong chương trình quay số may mắn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phần thưởng là 150 triệu đồng cộng với một chiếc xe máy Air Blade trị giá 42 triệu đồng.

Sau khi chúc mừng anh Phong, người đàn ông này giải thích: Để có thể nhận được số tiền cộng với hiện vật trúng thưởng trên, anh Phong phải chuyển cho họ 500.000 đồng là tiền vận chuyển cũng như lo các thủ tục để chuyển phần thưởng đến tay anh bằng cách nạp tiền vào số thuê bao của họ.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Phong yêu cầu sẽ xác minh lại thông tin, đồng thời chuyển số tiền này qua tài khoản thì người đàn ông này liền từ chối. Sau đó 1 ngày, người đàn ông này lại tiếp tục gọi điện thoại và giục anh Phong chuyển 500.000 đồng. Biết đối tượng này có dấu hiệu lừa đảo, anh Phong đã cương quyết không chuyển tiền. Sau một hồi "gạ gẫm" không có kết quả, người đàn ông này đã không gọi điện thoại cho anh Phong.

Trước đó, tại một số địa phương cũng đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng chương trình quay số may mắn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Như tại tỉnh Sóc Trăng đã có 3 khách hàng mất tiền vì tin theo chương trình quay số may mắn trúng thưởng không có thật. Đề nghị người dân cảnh giác với trò "may mắn trúng thưởng" từ trên trời rơi xuống.





Theo N.H (CAND)