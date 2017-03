Lừa vào núi mua “thiên thạch” để cướp giật tài sản

Theo hồ sơ vào đầu tháng 1/2015, Long gặp ông Sềnh Cẩm Sáng (sinh năm 1956) trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và “bật mí” mình có đồ gia bảo (thiên thạch) của cha để lại muốn bán với giá rẻ. Cả tin, ông Sáng muốn mua và lập tức Long lên kế hoạch cho sập bẫy.

Theo đó trước khi trao “thiên thạch” , Long yêu cầu ông Sáng phải mua trái cây và mang 100 triệu đồng tiền mặt đến chân núi Yên Ngựa thuộc xã Hồng Thái, Bắc Bình để làm lễ cúng. Đến chân núi, sau khi sắp xếp tiền và trái cây chuẩn bị đốt nhang cúng thì bất ngờ Long hô to “Công an đến”! Theo phản xạ ông Sáng nhảy vào một lùm cây trốn. Sau đó dù đã dáo dác nhìn quanh không thấy bóng công an đâu khi quay lại mới phát hiện Long đã ôm “lễ vật” có 100 triệu đồng, bỏ lại số trái cây, nhang đèn trốn mất.

Tại cơ quan điều tra sau khi thừa nhận thủ đoạn lừa đảo, cướp giật tài sản của ông Sáng, Long còn khai thêm với thủ đoạn tương tự, trước đó hắn đã cướp giật thành công hai vụ. Cơ quan điều tra đã làm rõ hai nạn nhân mua “thiên thạch” của Long là bà Nguyễn Thị Kim Phụng, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị giật 33 triệu đồng và cướp của ông Phạm Văn Vinh trú tại thành phố Hải Phòng 100 triệu đồng.