Lừa vay lãi suất cao, chiếm đoạt tiền tỷ

Nguyễn Thị Phượng (57 tuổi), quê ở Hà Nam nhưng đăng ký thường trú tại phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến năm 1986, Phượng chuyển vào sống ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Năm 1991, Phượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị Công an quận Bình Thạnh, TP HCM ra quyết định truy nã.

Năm 1995, Phượng trốn lên Đồng Nai sinh sống và tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Công an huyện Long Khánh, Đồng Nai ra quyết định truy nã. Để trốn tránh sự truy tầm của Công an, Nguyễn Thị Phượng rời miền Nam ra Đà Nẵng xin vào làm việc ở một quán karaoke trá hình ở quận Hải Châu, Đà Nẵng và lấy trộm giấy CMND của chủ quán Bùi Thị Thanh Thủy rồi bỏ trốn lên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Từ năm 1997, Nguyễn Thị Phượng thuê nhà trọ ở hẻm 370/4 - Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột để ở và sống như vợ chồng với Nguyễn Thông (người bạn gặp ở Đà Nẵng) và hành nghề xem bói để kiếm sống. Được một thời gian, đến năm 2001, Nguyễn Thị Phượng chuyển đến thuê nhà của chị Xuân ở xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột sinh sống và lấy tên thường gọi là "Phương", lấy giấy CMND Bùi Thị Thanh Thủy (do trộm cắp được) để đăng ký tạm trú.

Năm 2003, người bạn tình Nguyễn Thông đau ốm và chết ở TP HCM nhưng Nguyễn Thị Phượng lừa mọi người là anh Thông được đi Mỹ làm ăn sung sướng và hàng tháng "rót" tiền về cho Phượng. Từ việc đánh vào tâm lý "chuộng ngoại" của mọi người, Nguyễn Thị Phượng bắt đầu lừa vay tiền trả lãi suất cao.

Phượng đã lừa vay của chị Liên hàng xóm tổng số tiền 131,4 triệu đồng với lý do mua hàng thổ cẩm để gửi đi Mỹ bán; vay của chị Trường ở cùng thôn 100 triệu đồng với lý do góp vốn mua xe tải làm ăn; vay của chị Xuân chủ nhà cho thuê 180 triệu đồng; vay của anh Hùng 640 triệu đồng với nhiều lý do làm ăn khác nhau…

Để tạo lòng tin, ban đầu Nguyễn Thị Phượng vay tiền và trả lãi sòng phẳng để đánh vào tâm lý của nhiều người. Bằng các thủ đoạn gian dối, trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Phượng đã lừa vay tiền của 12 cá nhân ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, chiếm đoạt tổng số tiền trên 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian điều tra, truy xét đến tháng 8/2009, Công an Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Thị Phượng đang lẩn trốn tại TP HCM.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Phượng về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Theo N.Như (CAND)