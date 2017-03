Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn

Liên quan tới vụ việc, trước đó, ngày 3.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở của Tân và Mạnh Hà.



Theo tài liệu điều tra, từ năm 2009, tuy không có chức năng và không tham gia bất cứ tổ chức, cơ quan môi giới việc làm nào, nhưng Mạnh Hà cùng Tân và Bùi Thị Thanh Hà (41 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) vẫn giới thiệu với mọi người là có quen biết rộng với nhiều sếp lớn, có khả năng xin việc ở bất cứ lĩnh vực nào. Ai có nhu cầu chỉ cần nộp tiền, đợi một thời gian ngắn là sẽ được đi làm.







Quyết định truy nã đối với Thanh Hà và Tân - Ảnh: Hà An Quyết định truy nã đối với Thanh Hà và Tân - Ảnh: Hà An



Mạnh Hà và Tân trực tiếp nhận hồ sơ của nhiều người xin vào làm việc tại một số ngân hàng, bệnh viện lớn trên địa bàn TP.Hà Nội. Bùi Thị Thanh Hà là người đứng ra nhận tiền của những người xin việc rồi chuyển lại cho Mạnh Hà và Tân.Cho tới nay, cơ quan công an đã xác minh được hàng chục trường hợp nộp hồ sơ xin việc cùng số tiền nhiều tỉ đồng cho Mạnh Hà, Tân và Thanh Hà.Trường hợp chuyển hồ sơ và tiền nhiều nhất cho Thanh Hà là vợ chồng chị Trịnh Thị Hương, với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng để xin cho 19 người vào làm việc tại các ngân hàng, bệnh viện.Các lần nhận tiền của vợ chồng chị Hương, Thanh Hà đều viết giấy biên nhận.Tuy nhiên, cho đến nay, cả ba người này không xin được việc cho ai, nhưng cũng không trả lại tiền.Những ai là bị hại, cũng như biết thông tin về Tân và Mạnh Hà, đến Đội 9 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (Công an TP.Hà Nội) ở địa chỉ 40 Hàng Bài để cung cấp thông tin. Điện thoại liên hệ: 04.39396712.Theo Hà An (TNO)