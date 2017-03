Lừa yêu chán xong lại bán

"Trai trường lái..." - không phải là tất cả, song trường hợp của gã lái xe tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ - Hoàng Mạnh Hùng, khiến tôi cứ nôn nao nghĩ đến câu vè ấy.

Nhưng dã man ở chỗ, yêu các cô một thời gian, gã bán tất họ vào động mại dâm của một cặp vợ chồng Tú ông dưới Đồ Sơn, Hải Phòng. Và các cô bị vắt kiệt "sức lao động".

Sơn nữ... hư

Tất cả các nạn nhân của Hoàng Mạnh Hùng, (SN 1980, ở xã Chính Công, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), đều còn rất trẻ. Tất cả đều là những cô thôn nữ hoặc là rất ngây ngô, hoặc là rất hư.

Ngây ngô ở chỗ, chỉ một lần đi xe, các cô đã cho anh lái xe vui tính số điện thoại, còn hư ở chỗ, chỉ vài tin nhắn đưa đẩy, các cô đã chịu đi nhà nghỉ với gã như duyên ngộ từ kiếp trước. Và tình yêu đến sau "chuyến xe định mệnh" - Hùng vẫn dùng cụm từ rất mỹ miều ấy khi nhắn tin tán tỉnh các cô thôn nữ.

Việc một gã lái xe đã có vợ, con còn đang đỏ hỏn, thỉnh thoảng lại cặp kè với một cô gái trẻ măng, khiến đồng nghiệp của Hùng cũng như nhiều người lao động ở Bến xe Mỹ Đình sinh nghi.

Nhưng với cô nào cũng chỉ một thời gian rất ngắn là lại mất hút con mẹ hàng lươn, tịnh không ai thấy các cô quay lại bến xe lần nào nữa. Những biểu hiện bất thường của Hùng khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm cho vào tầm ngắm. Và những thông tin về một đường dây buôn người, bán vào động mại dâm mà Hoàng Mạnh Hùng là một mắt xích được các trinh sát thu thập đầy đủ.

Nạn nhân cuối cùng - tức là cô gái mà Hùng cặp kè cuối cùng trước khi bị bắt giữ là một cô gái cùng quê Phú Thọ với anh ta - Hoàng Kim Anh. Kim Anh năm nay mới 18 tuổi, xinh xắn, tròn lẳn, trắng như trứng gà bóc. Vừa thấy Kim Anh lên xe, gã đã nhìn ra ngay món hàng được giá.

Và đoạn đường từ Mỹ Đình về Phú Thọ bỗng gần hơn khiến cơn say xe của cô sơn nữ cũng biến mất khi những lời tán tỉnh của anh tài xế đẹp trai cứ như mật rót vào tai. Xuống xe, Kim Anh càng cảm động khi Hùng nói không lấy tiền của cô, vì lý do đơn giản là... cô đẹp! (Phụ nữ được khen đẹp là món quà giá trị hơn bất cứ món quà vật chất nào).

Thế là yêu! Kim Anh thật thà kể lại câu chuyện tình "nhặt được" của mình với gã tài xế. Còn đang bay rất cao với cảm giác được yêu, thì bỗng một ngày Kim Anh được Hùng rủ đi Đồ Sơn tắm biển.

Cô gái vùng núi chưa biết biển bao giờ háo hức cả đêm không ngủ trước chuyến ra biển. Đi taxi xuống Hải Phòng, sau giấc ngủ trưa, Kim Anh tỉnh dậy và không thấy người yêu đâu nữa, chỉ còn lại gã Tú ông Nguyễn Thế Phương và vợ là Bùi Thị Ngân.

Cô gào khóc hết nước mắt khi Tú ông lạnh lùng tuyên bố: "Thằng Hùng đã bán mày cho tao". Cũng như những cô gái trước đó đã bị Hùng bán cho vợ chồng Phương, Kim Anh bị đánh dằn mặt khi cô tỏ thái độ không chịu nghe lời. "Phi đả bất thành gái ngoan" - cuối cùng thì Kim Anh cũng phải ngoan ngoãn tiếp khách, mỗi ngày từ 5-7 người. Mỗi người khách, cô không biết vợ chồng Phương thu về bao nhiêu, nhưng cô được trả 50 nghìn/lượt.

Không chịu nổi sự đọa đày khi bị biến thành công cụ tình dục, Kim Anh đã tìm cách trốn. Tuy nhiên, vì xấu hổ, vì sợ gia đình và bạn bè biết chuyện, cô đã im lặng cho đến khi được cơ quan Công an tìm đến tận nhà, động viên, thuyết phục khai báo.

Hoàng Thế Hùng khai nhận, hắn đã lừa yêu rồi bán khoảng 6-7 cô gái gì đó mà hắn chỉ nhớ được tên. Họ chủ yếu quê ở Phú Thọ, Yên Bái mà theo gã thì "rặt một lũ gái hư" nên "có bán cũng không tiếc".

Bản thân gã từng có một tiền án về tội "hiếp dâm trẻ em" vào năm 1999. Vừa ra tù chưa lâu thì gã lại gây án. Trong cái đầu đen tối của gã, chưa bao giờ có khái niệm tôn trọng phụ nữ hay "thương hoa tiếc ngọc", nhất là khi những cô gái ấy lại được gã đánh giá là hư.

Hành nghề Tú ông kiếm tiền xây nhà

Tôi gọi cuộc gặp gỡ của Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Thế Phương (Tú ông chuyên mua phụ nữ từ Hùng cung cấp để làm gái mại dâm) ở tổ 4 phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng là cuộc gặp gỡ của quỷ và ma. Phương hành nghề xe ôm ở Đồ Sơn, tình cờ quen biết Hùng trong quán nước khi gã lái xe này đang tìm gái làng chơi.

Hai gã cho nhau số điện thoại và trở nên thân thiết với hợp đồng làm ăn rất hấp dẫn, nếu Hùng đưa được một cô gái về cho cơ sở mại dâm của Phương thì sẽ được trả tiền công ban đầu từ 2-3 triệu, sau đó Phương sẽ trả thêm cho Hùng tùy theo sự lao động chăm chỉ hay lười nhác của các cô.

Tiếng là ra đầu thú nhưng Phương lì lợm, khai báo nhỏ giọt và một mực nhận tội về mình. Anh ta luôn nhắc đi nhắc lại: "Em có tội nhưng vợ em không liên quan đến chuyện này. Vợ em chỉ biết ở nhà nội trợ và chăm sóc bố chồng cùng hai đứa con nhỏ và một người anh trai của em bị điên. Mẹ em cũng bị điên, đã chết cách đây 2 năm rồi".

Chưa ai hỏi lời nào, Phương đã kể một lèo hoàn cảnh gia đình tuốt luốt với chúng tôi, như để tìm sự cảm thông, rằng, vì cuộc sống mưu sinh, vì một mình anh ta phải cáng đáng cả gia đình có người điên trong thời buổi khó khăn này nên anh ta mới nhắm mắt vi phạm pháp luật.



Bùi Thị Ngân, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Phương.

Phương nhốt các cô gái mại dâm vào một căn phòng thuê, anh ta nằm dưới, nhường lại gác xép bé như lỗ mũi cho các cô. Hàng ngày, khi các chủ nhà nghỉ ở khu vực Đồ Sơn cần gái gọi điện cho Phương, anh ta sẽ điều các cô đến bán dâm. Tiền thu được chia làm đôi, Phương 7, gái 3. Trung bình mỗi ngày, mỗi cô phải tiếp từ 5-7 lượt khách.

Từ số tiền nhơ nhớp này, chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng Phương đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang vào loại đẹp nhất làng. Ngôi nhà vẫn đang xây dở dang thì cả hai vợ chồng anh ta đã bị bắt. Hôm Công an huyện Từ Liêm xuống thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Phương vừa ra ngoài, đến khi quay về anh ta sợ quá vội vàng chạy lên núi trốn. Biết là không thể thoát, ngày 26/8, Tú ông này đã xin được đầu thú.

- Trước khi hành nghề tổ chức bán dâm thì anh làm nghề gì?

- Dạ, trước em làm xe ôm rồi mở hàng ăn đêm cho khách du lịch đến Đồ Sơn.

- Thu nhập kém hay sao mà phải chuyển nghề?

- Không đủ sống chị ạ. Em làm nghề này cũng vì mưu sinh thôi. Em gây ra tội, một mình em làm em chịu, không liên quan gì đến vợ em.

- Việc đó anh không phải lo, cơ quan điều tra sẽ chứng minh vợ anh có liên quan hay không.

- Gọi là thu nhập nhiều hơn nhưng cũng chả được bao nhiêu. Đủ ăn đủ tiêu, dư ra chút ít.

- Nghe nói vợ chồng anh vừa xây ngôi nhà 3 tầng to nhất làng!

- Vâng. Nhưng cũng từ khi có tiền, vợ chồng em lại mâu thuẫn nhiều hơn. Vừa rồi xây ngôi nhà, nợ nần nhiều nên cãi nhau suốt. Bọn em sống ly thân 6-7 tháng nay rồi.

- Xem ra của thiên trả địa nhỉ!

- Cũng chỉ vì hoàn cảnh, một mình em phải cáng đáng gia đình.

- Anh có biết là, có những cô gái bị đối tượng Hùng giả vờ yêu rồi bán vào động mại dâm của anh, họ có hoàn cảnh rất khổ cực không? Ví dụ như cô Lò Thị M, quê ở Văn Chấn, Yên Bái, năm nay mới 16 tuổi đó.

- Em không biết. Nhưng em thấy họ toàn là gái hư.

- Bóc lột họ như vậy, sao anh không chịu trả tiền cho họ? (theo tài liệu của cơ quan Công an, cô Nguyễn Thị Tr., ở Phú Thọ, bị Phương bắt đi bán dâm trong khoảng 4-5 tháng, nhưng chưa trả hết tiền cho cô này, tổng cộng Phương còn nợ cô Tr. khoảng 40 triệu đồng).

- Vì em khó khăn quá.

- Vợ chồng anh đều bị bắt thì hai đứa con nhỏ ai nuôi?

- Khổ thế đấy. Mẹ em bị tâm thần chết cách đây 2 năm. Bố em cũng già yếu, giờ vừa chăm cháu vừa chăm anh trai của em cũng bị tâm thần.

Ngày 15/8, Bùi Thị Ngân, SN 1974 (vợ của Nguyễn Thế Phương) đã bị tổ công tác thuộc Công an huyện Từ Liêm mật phục bắt giữ khi cô ta mò về nhà ở Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng (trước đó thấy động, Ngân đã bỏ trốn). Tại cơ quan Công an, Ngân tỏ ra rất ngoan cố, lì lợm và che giấu hành vi phạm tội của chồng mình. Với tài liệu thu thập được, Công an huyện Từ Liêm cho biết: Trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2013, đối tượng Hoàng Mạnh Hùng đã giả vờ yêu 6 cô gái là người dân tộc hoặc có hoàn cảnh khó khăn rồi hứa hẹn xin việc làm tốt để kết hôn, Hùng đã lừa bán 6 cô vào động mại dâm của vợ chồng Phương - Ngân ở khu 2 Đồ Sơn, Hải Phòng. Cả 6 cô đều tìm cách bỏ trốn nhưng vì sợ bị trả thù nên không dám tới cơ quan Công an trình báo.





Theo Đinh Hiền - Xuân Mai (Cảnh sát toàn cầu)