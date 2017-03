Luẩn quẩn với... đinh tặc

Chưa kể, các thành viên của đội đi vào những giờ cố định, đối tượng điều nghiên kỹ để đối phó nên hiệu quả không cao.



Nạn “đinh tặc” hoành hành ở TPHCM không phải mới. Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch trong lần đi giám sát tình hình an toàn giao thông tại quận 9 và Thủ Đức mới đây, đã nhận xét: Nó tồn tại hơn chục năm nay rồi tại sao không dẹp được, phải chăng chúng ta chưa nhận thức đây là mối đe dọa của xã hội?



Việc đoàn thanh niên sắm xe đi hút đinh về mặt nhân đạo đáng hoan nghênh nhưng về quản lý Nhà nước thì không ổn. Chưa kể, “đinh tặc” ngày càng lộng hành, tấn công cả xe tải, tăng mối đe dọa cho tính mạng và tài sản người dân. Phải nhìn nhận nạn rải đinh “bẫy” người đi đường đang nóng nhưng giải pháp phòng chống đến nay chưa triệt để.



Để hạ quyết tâm, từ giữa năm 2011, Ban An toàn giao thông TP yêu cầu các quận, huyện khi báo cáo tình hình an toàn giao thông phải báo cáo kèm nạn “đinh tặc” nhưng hầu như không có địa phương nào báo cáo cụ thể. Bởi hầu hết đều cho rằng xử lý “đinh tặc” rất khó, khó nhất là bắt quả tang hoặc tìm nhân chứng để đưa đối tượng ra trước pháp luật.



Nếu có lực lượng công an tập trung mai phục, tôi tin sẽ dẹp được!”- đại biểu Trần Du Lịch nêu giải pháp. Nhiều ý kiến cũng cho rằng TPHCM nên tham khảo cách làm của Bình Dương: Bố trí “hiệp sĩ” mai phục bắt quả tang đối tượng rải đinh đưa ra pháp luật xử để làm gương. Việc xây dựng đội hình tương tự không khó, chỉ khó khi chúng ta không có quyết tâm.



Theo Thu Hồng (NLĐ)