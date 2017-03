Luật ngầm của đường dây gái gọi 9X

Thượng úy Trần Công Toàn (Công an quận Hải Châu) cho biết mọi hoạt động, điều hành của Sơn và những người trong đường dây rất tinh vi. Chúng sử dụng các sim điện thoại rác để liên lạc, khi cần thiết sẽ "cắt đuôi" để tránh sự điều tra của cơ quan công an. Hầu hết các cô gái đều ở ngoại tỉnh và không có trình độ nhưng lại muốn có thu nhập cao nên vào làm tại các quán karaoke sau đó thành gái bán dâm. Công an quận Hải Châu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Sơn và Nguyễn Minh Nhật về hành vi môi giới mại dâm.