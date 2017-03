Lùng nhùng chuyện phân luồng

Theo kế hoạch của UBND TP, tới đây Sở GTCC phải khẩn trương tổ chức phân luồng một chiều các tuyến đường, khu vực thường xuyên ùn tắc...

Kẹt xe sau phân luồng

Giữa tháng 6-2007, Sở GTCC tổ chức phân luồng lại khu vực An Sương. Các loại xe từ quốc lộ 1A không được đi vào đường Phan Văn Hớn để vào khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc mà phải đi vòng lên vòng xoay cầu vượt An Sương đi trên quốc lộ 22, rẽ vào đường Nguyễn Ảnh Thủ để vào KCN Vĩnh Lộc. Song song, Sở cho phép xe tải nặng được chạy ban ngày trên đường Trường Chinh để vào KCN Tân Bình. Cách phân luồng mới trên đã làm cho khu vực vòng xoay An Sương và đường Trường Chinh càng thêm kẹt nặng.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Ruông, Phó đội trưởng Đội CSGT số 5, cách phân luồng trên của Sở GTCC là không khoa học và vội vã. Cụ thể, Sở để cho xe tải “dồn” về đường Trường Chinh vốn đã là điểm nóng về kẹt xe. Hơn nữa, trước khi phân luồng, Sở không cho mở rộng nút giao An Sương và lắp đèn tín hiệu tại đây nên tình trạng kẹt xe thường diễn ra, kéo dài nhiều giờ và có lúc rơi vào hỗn loạn.

Phân luồng để trạm đăng kiểm khỏi “ế”

Tuyến đường hương lộ 2 (tên mới là Thoại Ngọc Hầu) - đường Hòa Bình lâu nay cấm xe tải nặng. Bỗng nhiên, đầu tháng 9-2007, Sở GTCC ra thông báo “xả cảng” cho xe tải nặng đi trên tuyến này. Điều đáng nói là trước khi xả cảng, tuyến đường nhỏ, yếu này không được nâng cấp, mở rộng nên dẫn đến kẹt cục bộ.

Chuyện lạ lùng hơn nữa là vào những lúc kẹt ngoài đường thì những chiếc xe buýt to kềnh càng sẵn sàng chui vào các con hẻm để thoát thân và gây ra kẹt... hẻm luôn. Việc xe buýt “chui hẻm” diễn ra dài dài nhưng không có nhân viên của Sở GTCC kiểm tra, xử lý.

Mục đích “xả cảng” tuyến đường trên nhằm “cứu” Trung tâm đăng kiểm 50-01S, “đứa con” của Sở GTCC. Từ đầu năm 2007, trung tâm này dời về tọa lạc trên đường Hòa Bình nhưng do đường cấm xe tải nặng nên trung tâm rơi vào tình trạng... “đói xe” dài dài.

Mạng đường Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão thường xuyên kẹt do có quá nhiều tuyến xe buýt chạy trùng nhau. Theo trung tá Đỗ Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4, đội đã nhiều lần kiến nghị bỏ bớt một số tuyến xe buýt, nhất là trên đường Nguyễn Kiệm. “Đường hẹp, chỉ cần hai chiếc xe buýt chạy ngược chiều nhau là gây ra kẹt ngay. Điều vô lý nữa là trên xe buýt thì không có khách mà dưới đường thì đặc nghẹt người và xe gắn máy” - trung tá Dũng bức xúc. Còn ông Lê Hải Phong, Phó giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng - Sở GTCC thì cho rằng rất khó bỏ các tuyến xe buýt này vì nó đã có từ lâu, trước khi xe gắn máy gia tăng (!).

Phân luồng gây nguy hiểm

Theo ông Lê Hải Phong, tới đây sẽ thí điểm phân luồng lại một số tuyến xe buýt. Theo đó, xe buýt chỉ lưu thông trên một làn xe cố định, đi sát lề phải, tách khỏi làn xe hai bánh hoặc làn xe bốn bánh. Cụ thể, trên tuyến đường Trường Chinh và Điện Biên Phủ, xe buýt sẽ tách ra khỏi làn xe bên trong cùng lâu nay đi chung với xe gắn máy. Tuy nhiên cách phân luồng này sẽ gây nguy hiểm cho người đi xe buýt vì muốn ra trạm dừng nằm trên dải phân cách người dân phải đi bộ cắt ngang luồng xe gắn máy và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo ông Phong, các khu quản lý giao thông đô thị sẽ kẻ vạch sơn trên đường cho người đi bộ ra trạm dừng và làm các gờ giảm tốc đối với xe gắn máy ở trước vạch cho người đi bộ. Liệu các vạch sơn, gờ giảm tốc này có ngăn được tai nạn, ùn tắc?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (phát biểu tại Hội nghị do MTTQVN TP.HCM tổ chức): Phân luồng không hợp lý gây kẹt xe Đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu phân luồng một chiều không toàn tuyến nên người đi xe đang chạy một chiều bất ngờ phải chuyển sang đường hai chiều và ngược lại. Cụ thể, đường Võ Văn Tần một chiều, qua khỏi giao lộ Cách Mạng Tháng Tám trở thành đường hai chiều. Đường Nguyễn Đình Chiểu qua khỏi giao lộ Cao Thắng thành đường hai chiều. Việc giao thông bất ngờ bị thay đổi như vậy rất nguy hiểm và còn tạo ra nút thắt cổ chai khi chuyển sang hai chiều thì đi lại khó khăn, dễ gây kẹt xe. Đường Nguyễn Thị Minh Khai được phân luồng một chiều, đoạn từ Bà Huyện Thanh Quan đến Phùng Khắc Khoan. Trong khi chiều rộng đường không thay đổi nhưng hướng di chuyển thay đổi liên tục làm cho người đi đường bị bất ngờ, dễ dẫn đến tai nạn, ùn tắc.