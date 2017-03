Luồn rừng bắt kẻ nổ súng, phóng hỏa ki-ốt khu chung cư

Trước đó, Vũ Ngọc Đức, 51 tuổi, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội - đối tượng có 4 tiền án, 9 tiền sự đã nổ súng thị uy, đổ xăng đốt ki-ốt ở nhà A4 Giảng Võ gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng đã bị các lực lượng Công an bắt tại Bắc Kạn.

Theo tài liệu của Công an TP Hà Nội, sở dĩ ngày 24/9/2013, Đức bị CQĐT Công an quận Ba Đình khởi tố về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hủy hoại tài sản là do anh ta thêm một lần nữa giải quyết mâu thuẫn bằng cách hành xử côn đồ.

Trước đó, ngày 16/9, trước cửa nhà 107-A4 Giảng Võ, Đinh Anh Tú lái xe ôtô BKS 30F - 9617 chở tân dược đến công ty của anh Lê Ngọc Dương, tại 104 - A4 Giảng Võ. Khi xe đến gần điểm xuống hàng thì vướng xe máy của Đức dựng phía trước không di chuyển được. Thấy vậy, phụ lái có xuống dắt dẹp chiếc xe sang bên khiến Đức ngứa mắt ra cà khịa dẫn đến cuộc cãi vã. Đức cầm chiếc điếu cày gần đó lao vào tấn công phụ xe và đánh một số người ra căn ngăn. Trong cuộc ẩu đả, Đức cũng bị đau nên tức tối chạy về nhà lấy khẩu súng K54 trở lại hiện trường, chĩa lên trời bắn thị uy rồi bỏ về nhà.

Sau đó, Đức đã đi mua 5 lít xăng đổ vào cửa ki-ốt bán thuốc của anh Dương rồi châm lửa đốt. Vụ hỏa hoạn ước tính gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng, may mắn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi đốt cửa hàng thuốc, Đức bỏ trốn. Khám xét nhà đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 4 viên đạn. Quá trình điều tra, CQĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; hủy hoại tài sản. Sau đó, CQĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 13 ngày 24/9 đối với Đức.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã vào cuộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Công an quận Ba Đình và các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết tên tội phạm, đầu tháng 10, các lực lượng phát hiện Đức lẩn trốn tại một bản xa xôi hẻo lánh ở bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Phương án vây bắt đối tượng nguy hiểm được thực hiện...

Bỏ ôtô tại trụ sở UBND xã Thanh Mai, các tổ công tác phải trèo đèo, lội suối, đi bộ vào bản để áp sát ngôi nhà nơi Đức ở. Tuy nhiên, nơi Đức lẩn trốn chỉ có con đường độc đạo, khả năng đối tượng truy nã có mang theo súng cao nên phương án bắt giữ được tính toán kỹ lưỡng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã áp sát ngôi nhà. Nghe tiếng động, có người lạ, Đức đã cảnh giác chạy lên tầng 3 trốn dưới gầm giường nhưng vẫn bị các lực lượng bắt giữ. Bước đầu, Đức đã khai nhận tội và khai khẩu súng K54 anh ta mua cách đây 5 năm ở Lạng Sơn. Sau khi gây án Đức đã vứt khẩu súng để phi tang.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Hiếu Anh (CAND)