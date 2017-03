Lưu manh náo động làng quê

Nhóm “lưu manh ruộng” này sẵn sàng ra tay đánh đập, gây thương tích dã man với bất cứ ai có ý định tố cáo chúng, khiến người dân vô cùng căm phẫn.

CHÉM NGƯỜI NHƯ PHIM

Đang chạy xe máy về nhà, khoảng 19 giờ ngày 20-8-2012, anh Hồ Văn Ngoan (SN 1982, làm thầu xây dựng) bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy ép vào lề đánh hai bạt tai nảy lửa rồi đạp ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, một nhóm bảy người cầm hung khí tiến về phía anh. Quá kinh hoàng, anh chạy vào nhà người cậu kêu cứu nhưng không gặp ai. Anh cuống quýt tháo thân vào một lò gạch. Bị bao vây tứ phía, anh kêu cứu thì một gã dùng súng điện bắn bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, anh còn bị cả nhóm ập tới dùng gậy, dao, kiếm... hành hung.

Thấy bạn nằm bất động, anh Võ Bích Hạnh (SN 1984) vội tông xe máy vào chúng giải vây. Một gã trong nhóm lạnh lùng xách kiếm nhắm vào cổ anh Ngoan chém. Lo lắng tính mạng của bạn, anh Hạnh đỡ nhát kiếm khiến bốn ngón tay bị thương. Chúng còn dùng súng điện bắn anh Hạnh để khống chế. Thấy anh Ngoan giãy giụa, một gã trong nhóm nói: “Thằng này chết rồi” và cả bọn rồ ga tẩu thoát.



Cửa kiếng nhà ông Út Hửng bị đập phá

Hai nạn nhân được gia đình chở đến Bệnh viện Trảng Bàng. Riêng anh Ngoan do vết thương quá nặng nên phải chuyển đến Bệnh viện Củ Chi ngay trong đêm để kịp thời cứu chữa, trên người chi chít những vết khâu.

Anh Hưng (SN 1969, ngụ ấp Lộc Thạnh, làm nghề sửa xe) bần thần nhớ lại: “Sau đêm anh Ngoan xảy ra chuyện, ông Ba Quảng (người chở anh Ngoan đi cấp cứu) đem xe lại chỗ tôi nhờ rửa. Trên xe dính đầy máu khô đen sì, nhìn mà rùng mình. Tôi phải dùng cát chà mới sạch. Lát sau thì chị Võ Thị Cẩm Loan (vợ anh Ngoan) mang xe đến rửa, xe cũng bê bết máu. Mấy tháng qua, chiều nào tụi nó cũng nẹt pô, rú ga gây rối xóm làng nhưng không ngờ lần này tụi nó ra tay tàn bạo quá”.

Anh Hạnh khẳng định: “Tui làm chung anh Ngoan mấy năm nay chưa bao giờ thấy ảnh gây sự với ai. Ảnh hiền như cục đất, làm xong là về nhà vậy mà không hiểu sao tụi nó lại muốn lấy mạng ảnh”.

Sau khi bị hành hung, cả hai anh Ngoan và Hạnh đều bị chém đứt gân tay, hiện vẫn chưa hồi phục. Để chữa trị cho chồng, chị Loan đã phải ròng rã thức thâu đêm may quần áo gia công nhưng vẫn không đủ tiền. Trước cảnh túng cùng, chị đành phải đi vay mượn hơn 60 triệu đồng. Từ khi bị hành hung, hai anh phải bỏ bê công việc thợ hồ, trong khi cả hai đều là lao động chính. Vừa phải nuôi chồng bệnh tật, lại vừa phải nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học, gia đình chị Loan lâm vào cảnh điêu đứng cùng cực.

XUNG ĐỘT VÌ VỠ HỤI

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một người đàn ông tên Tâm (ngụ ấp Lộc Thạnh) mở đường dây hụi có sự tham gia của chị Võ Thị Cẩm Loan, Võ Thị Thúy An và anh Võ Công Danh (thường gọi là Tý). Chị Loan cho biết: “Ngày 20-8-2012, tôi và em gái là Thúy An đến nhà ông Tâm khui hụi với mọi người nhưng ông Tâm viện cớ ba chị em ngừng chơi từ đầu tháng nên không cho khui”. Xót của, chị Loan lời qua tiếng lại với ông Tâm. Ông ta lớn tiếng mắng chửi đồng thời gọi vợ, em gái (bà Diện) và Nguyễn Văn Tiến (con bà Diện) xông vào đánh hội đồng chị Loan. Chị An đang đứng đợi ngoài cổng thấy chị mình bị đánh liền chạy vào la lớn: “Sao mấy người đánh chị tôi?”. Nhóm người này tiếp tục dùng cây lau nhà đánh túi bụi vào đầu, vào người khiến chị An bầm dập phải nhập viện. Trong lúc xô xát, sợi dây chuyền trên cổ chị An bị người nhà ông Tâm giật đứt.

Đến 17 giờ cùng ngày, mẹ con bà Diện và sáu người cầm gậy gộc đến nhà ông Hửng (cha chị Loan) chửi bới, dọa đánh. Ông Hửng nói: “Việc đâu còn đó, nhờ chính quyền giải quyết” thì nhóm người trên bỏ về. Hơn hai tiếng sau, Nguyễn Văn Tiến cùng một nhóm người cầm hung khí kéo đến nhà ông Hửng gây sự tiếp. Biết Tý không có nhà, Tiến hung hãn leo rào vào nhà ông Hửng đập bể cửa kiếng. Liên tục sau đó ngày nào cũng có một nhóm “lưu manh ruộng” kéo đến trước cổng nhà ông Hửng làm náo loạn cả vùng quê yên bình. Thấy chúng ngày càng manh động, ông Hửng đã làm đơn đến Công an xã Lộc Giang nhờ can thiệp.

Ngày 8-10-2012, có sáu thanh niên bịt mặt, đeo kiếng đen, cầm hung khí đạp rào xông thẳng vào nhà ông Hửng đánh tới tấp Tý và hai đứa trẻ khác. Gia đình ông Hửng vừa chống trả vừa tri hô hàng xóm giúp đỡ. Sáng hôm sau, ông Hửng báo cáo sự việc với trưởng ấp Lộc Thạnh nhờ giải quyết thì đến chiều cùng ngày, hơn chục thanh niên kéo đến ném đá, gạch vào nhà ông để dằn mặt. Chưa hả thói côn đồ, chúng còn xúm nhau nẹt pô, rồ ga, hò hét “đi bão” trước nhà ông.

Hai ngày sau, hơn 20 người cầm hung khí tiếp tục đứng trước nhà ông Hửng la hét, dọa nạt. Một gã tự xưng là Nghêu hất hàm la lớn: “Chém chết hai cha con nhà mày (cha con ông Hửng - NV)”. Hoảng sợ, ông Hửng gọi điện cầu cứu lực lượng 113 huyện Đức Hòa và Công an xã Lộc Giang. “Hầu như đêm nào chúng cũng kéo đến mấy chục người, cầm hung khí tự chế kéo lê trên đường tạo ra tiếng động hù dọa gia đình tôi. Chúng còn ném đá, gạch khiến nhà tôi bị hư hỏng nặng. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho cả nhà, tôi đã phải làm một cái cổng rào thật to phía trước. Khoảng 17 giờ hàng ngày, tôi phải khóa cửa không dám ra đường vì sợ chúng sát hại”, ông Hửng bàng hoàng kể.

Ông Lê Văn Quảng - hàng xóm của ông Hửng - cho biết: “Ông Hửng là người hiền lành, chẳng bao giờ to tiếng với ai nhưng chẳng hiểu sao chúng kéo đến gây sự nhà ông hoài. Nhiều khi chúng còn ném đá, gạch vào nhà tôi. Có lần chúng say xỉn, sử dụng ma túy rồi la hét, hù dọa dân chúng”. Anh Phụng (SN 1978, ngụ ấp Lộc Thạnh) bức xúc: “Từ khi có bọn chúng, dân ở đây luôn thấp thỏm, bất an”.

Nhóm thanh niên này tự chế hung khí như kiếm, đao, gậy... để lận lưng đánh người khi xảy ra mâu thuẫn. Chúng thường tụ tập “xin đểu”, gây sự đánh nhau, đua xe... gây mất an ninh trật tự. Khi công an khám xét nhà gã Cà Chun, phát hiện một bao hung khí cất giấu trong nhà. Anh Hưng, người dân ngụ ấp Lộc Thạnh, nói: “Từ khi bọn chúng lập nhóm quậy phá, không ngày nào dân làng có thể ngủ yên. Mong muốn của chúng tôi là chính quyền địa phương sớm xử lý triệt để, mang lại sự an bình cho xóm ấp”.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 20-12-2012, thiếu tá Huỳnh Văn Diên - Trưởng CA xã Lộc Giang - cho biết đối với vụ va chạm, xô xát giữa chị em chị Loan - An với gia đình ông Tâm - bà Diện, CA xã đã lập biên bản hiện trường vụ việc, đồng thời tổ chức hòa giải cho hai bên tự thương lượng giải quyết dứt điểm vụ việc trên tinh thần ông Tâm - bà Diện tự nguyện chịu chi trả khoản tiền 150.000 đồng để khắc phục hậu quả đã làm đứt sợi dây chuyền của chị An. Đối với vụ nhà ông Hửng bị đập phá, hư hỏng tài sản, qua xác minh lực lượng CA xã vẫn chưa phát hiện đối tượng nghi vấn nào. Riêng vụ hai anh Ngoan và Hạnh bị hành hung gây thương tích nặng (hiện vẫn chưa bình phục), qua phối hợp CA xã cùng Đội CSĐTTP về TTXH - CA huyện Đức Hòa đã mời 11 đối tượng có liên quan về trụ sở CA huyện làm việc. Hiện CA huyện Đức Hòa đang chờ kết quả giám định pháp y về tỷ lệ thương tật của các nạn nhân để làm cơ sở xử lý vụ án theo đúng pháp luật.

Như vậy, dù hàng loạt vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay các cơ quan chức năng ở huyện Đức Hòa vẫn chưa xử lý dứt điểm khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.

Theo NGUYỄN HIẾU - TRUNG OANH (CATP)