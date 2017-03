Ly kỳ vụ công an bắt cướp taxi bằng hộp đen

Họ gồm Bùi Hải Nam, Nguyễn Văn Thịnh (cùng 16 tuổi) và Quán Viết Nhất (20 tuổi, ở Hạ Hoà, Phú Thọ). Chiếc taxi bị cướp hiệu KIA Morning của Công ty taxi Thanh Nga (Hà Nội), biển kiểm soát 29A.

Lái xe Hoàng Văn Tuân (24 tuổi) của hãng Thanh Nga kể lại, vào khoảng 9h ngày 31/3, có 3 thanh niên vẫy xe. Lên xe, 3 thanh niên này nói muốn đi Phú Thọ.

Khoảng hơn 1h sáng 1/4, xe đến địa bàn tỉnh Phú Thọ, khách bảo dừng xe. Bất ngờ, từ hàng ghế sau, hai thanh niên, lấy thắt lưng da siết cổ lái xe Tuân. Tên ngồi cạnh ghế lái khống chế tay chân. Lái xe Tuân bị chúng cướp tiền bạc, điện thoại, ném vào vệ đường rồi lấy xe phóng đi.

Chiếc taxi bị cướp hiệu KIA Morning của công ty taxi Thanh Nga (Hà Nội).

Lúc 2h5, chuông điện thoại công ty Thanh Nga tại Hà Nội đổ chuông. Đầu kia, lái xe Tuân thông báo vừa tự cởi trói và vào được nhà dân để gọi về báo tin xe bị cướp.

Lập tức, lãnh đạo công ty cho theo dõi chiếc xe có gắn thiết bị giám sát hành trình (của công ty điện tử Bình Anh) trên màn hình. Lúc đó, xe chạy với tốc độ cao dọc theo quốc lộ 32C hướng về thành phố Yên Bái.

Thông tin được báo cho công an tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Khi xe vào địa phận tỉnh Yên Bái, công an tỉnh cho lực lượng truy đuổi.

Đến địa phận Yên Bình, ba tên cướp để lạc tay lái lao xuống suối và lập tức bị bắt giữ. Ông Trần Đức Trí cho biết, chỉ sau khi báo tin 1 tiếng, vào lúc 3h45 sáng 1/4, lực lượng công an Yên Bái (do một Phó Giám đốc công an tỉnh) trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ được những kẻ gây án.

Ông Trí kể lại, lúc xảy ra sự việc, các nhân viên của Thanh Nga cùng nhân viên kỹ thuật của Bình Anh (công ty cung cấp hộp đen) được điều động đột xuất ngay trong đêm liên tục xử lý kỹ thuật, cập nhật toạ độ, tốc độ di chuyển của xe để báo cho công an.

"Qua vụ việc này mới thấy hết tác dụng của hộp đen. Ngay cả khi Nhà nước chưa bắt buộc chúng tôi cũng đã tự lắp đặt. Ngoài để phòng cướp, hộp đen còn có tác dụng trong việc kiểm soát, điều hành xe, xác định rất nhanh xe khi khách để quên đồ" – ông Trí nói.