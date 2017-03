Lý lịch 'sạch' của trùm ma túy đa tình

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết đường dây ma túy do Đoàn Mạnh Thùy cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia, cấu kết với những người nước ngoài tạo thành những “mắt xích” khép kín, chuyển heroin từ Lào vào Việt Nam với số lượng rất lớn.



Hồ sơ của Thùy mà cơ quan công an lưu giữ khá “sạch”, chưa có tiền án, tiền sự. Bản lý lịch giúp anh ta “ẩn” danh suốt nhiều năm qua, phần nào cho thấy sự cáo già của Thùy. Đúng với danh “ông trùm”, Thùy chỉ đảm nhận phần việc quan trọng là vào bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu) lấy ma túy, còn việc chuyển “hàng” về xuôi giao dịch, anh ta thuê những người quen biết, tránh sự truy bắt của cơ quan công an.



Cuộc sống dư dả, lại thêm vẻ bảnh trai khiến Thùy “cưa” được khá nhiều thiếu nữ xinh đẹp quanh vùng, trong đó có 2 chị em ruột. Chịu chơi, mua sắm cho “con mồi” nhiều tài sản giá trị, chờ cho những người này cắn câu, Thùy quay sang điều khiển, sử dụng họ xách hàng thuê. Theo kết luận điều tra, đến thời điểm bị bắt, Thùy đã tham gia 32 lần mua bán trái phép chất ma tuý, tổng cộng 57 bánh heroin.



Thùy không ngờ rằng, trong đám “nhân viên” chuyên vận chuyển thuê cho mình, có kẻ ranh mãnh đã “chớp” cơ hội, làm quen với một số khách thường mua ma túy của “ông trùm” ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, nhằm tách ra tự hình thành những nhánh mua bán riêng lẻ.



Trong số đó, phải kể đến Nguyễn Trung Mạnh hay 2 bố con Nguyễn Xuân Nguyên và Nguyễn Tuấn Anh (cùng ở Mộc Châu, Sơn La). Đáng nói nhất là bố con Nguyên và Tuấn Anh. Vợ Nguyên đang phải thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng cả 2 bố con vẫn lao vào con đường tội lỗi do Thùy dẫn dắt.



“Trước khi bị bắt, Tuấn Anh là sinh viên một trường đại học danh tiếng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ khi quen Thùy, nghe gã này dụ dỗ xách hàng thuê với giá 2-2,5 triệu đồng mỗi bánh heroin, anh ta bỏ luôn học để “chuyên tâm” cho việc kiếm tiền”, một cảnh sát cho hay. Đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an xác định, Tuấn Anh đã tham gia mua bán ma túy tổng cộng 14 lần, với số lượng 28 bánh heroin.



Trong số các đầu mối mua buôn ma túy với Thùy, ranh ma, táo tợn nhất phải kể đến “nữ quái” Nguyễn Thị Biển (35 tuổi, Quảng Ninh). Biển vốn có một gia đình hạnh phúc, kinh tế dư dả, 2 vợ chồng kinh doanh xe khách chuyên chạy tuyến Móng Cái - Hà Nội.



Ngoài biệt danh “nữ quái”, nhiều người biết đến Biển như một phụ nữ đa tình. Vợ chồng lục đục, bỏ nhau cũng vì thói trăng hoa của Biển. Theo cơ quan công an, đến khi bị bắt, Biển đã 24 lần mua bán trái phép tổng cộng 55 bánh heroin.



Sau một thời gian dài theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia do Thùy cầm đầu, cảnh sát đã phá án.



Đêm hôm đó, trinh sát phục kích tại bản Săn Cài, Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La đã bắt giữ Nguyễn Trung Mạnh, người “xách hàng” thuê cho Thùy, hiện mới tách “ra làm” ăn riêng, thu giữ 4 bánh heroin giấu trong 2 hộp bánh AFC.



Căn cứ lời khai của Mạnh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát bắt, khám xét khẩn cấp đối với Thùy. Quá trình đấu tranh khai thác, Thùy cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi.



Sau hơn một năm tích cực bóc gỡ những người liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Thùy cầm đầu, đầu tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng liên quan sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố tổng cộng 23 bị can.





