“Ma men dẫn lối”, dượng đâm chết cháu

Trong những ngày gần đây, dư luận trên địa bàn xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn còn xôn xao trước vụ trọng án kinh hoàng xảy ra vào đêm 28/8 vừa qua bởi cách ra tay lạnh lùng của hung thủ khi dùng dao chọc tiết lợn để gây án. Dư luận càng thêm phẫn nộ khi hung thủ và nạn nhân không những chung một dòng họ, còn là hàng xóm anh em trong gia đình với nhau.

Ông Dương chỉ cho PV hiện trường nơi anh Nam bị chính người dượng của mình đâm tử vong.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, sẵn có hơi men trong người Lê Văn Hương (ở xóm 1, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã dùng con dao chọc tiết lợn truy sát người anh cọc chèo của mình là Nguyễn Đại Dương (SN 1955), rồi đâm nhiều nhát vào người cháu Nguyễn Văn Nam (SN 1993, con trai ruột ông Dương) khiến cháu Nam tử vong ngay sau đó.

Chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của người con trai, ông Nguyễn Đại Dương nhớ lại giây phút con trai bị truy sát: “Lúc đó khoảng 8h tối, tôi với thằng Nam ra ngoài khóa cửa chuồng gà thì phát hiện phía trên bờ tường có tiếng động. Vừa chợt nhìn thấy hai cha con tôi chưa nói chi cả, thì thằng Hương nhảy xuống cầm con dao chọc tiết lợn lao đến đâm liên tiếp vào người tôi”.

Lúc đó, ông Dương vừa lùi lại vừa nhanh nhẹn tránh được những nhát dao chí mạng từ phía người em cọc chèo của mình. Tuy nhiên Hương vẫn đằng đằng sát khí lao vào truy sát cho kỳ được và làm ông Dương ngã nhào xuống đất. Ông Dương vớ được 2 hòn đá ném thẳng về phía hung thủ để tự vệ.

Bị tấn công bất ngờ, cháu Nguyễn Văn Nam - đi cùng bố mình hoảng loạn bỏ chạy. Khi không hành hung được ông Dương, tên Hương quay lại rượt đuổi cháu Nam. Sau khi đuổi kịp, Hương đâm 4 nhát vào người cháu Nam, thấy Nam gục xuống Hương quay lại tiếp tục đuổi chém ông Dương. Tuy nhiên ông Dương đã kịp vớ được 1 cái gậy để chống trả.

Lúc này bà Nguyễn Thị Thích (SN 1955, vợ ông Dương) chạy từ trong nhà ra thấy con trai gục trong vũng máu thì kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy ra cũng là lúc tên Hương bỏ chạy khỏi hiện trường về nhà mình. Cháu Nam được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng Nam đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Cũng theo ông Dương và gia đình nạn nhân, buổi tối trước khi xảy ra sự việc tên Hương đã nhiều lần sang nhà gây gổ chửi bới. Bản thân ông Dương đã gọi điện thoại, báo cáo sự việc lên ban công an xã Quỳnh Lộc, cũng như ban cán sự xóm. Phần vì nghĩ Hương say rượu nên chửi bới lung tung nên gia đình ông Dương không để ý.

Chị Nguyễn Lệ Xuân (SN 1964, vợ hung thủ) nhớ lại: “Hôm đó anh ấy có đi uống rượu về đã ngà ngà say, còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Một lát sau anh ấy nói: “Xuân ơi mi có muốn tau lên giết thằng Dương không”. Nghe vậy tôi đã can ngăn nhưng anh ấy vào trong nhà bếp lấy con dao đi. Rồi anh ấy chạy sang đuổi giết anh Dương và cháu Nam…”.

Cũng theo chị Xuân từ trước đến nay anh Hương thường xuyên uống rượu, nhiều hôm say không còn biết gì... Từ lúc nghiện rượu Hương như bị ma men sai khiến thường xuyên đuổi đánh vợ con. Mọi người trong gia đình khuyên ngăn đều bị Hương đánh đuổi.

Được biết mâu thuẫn giữa gia đình ông Dương và tên Hương xảy ra từ khi Hương tự ý múc một xe ô tô đất trong diện tích đất nhà ông Dương. Bị ông anh cọc chèo phản đối, trách móc vì múc đất mà không xin phép, Hương tỏ ra bất mãn. Mỗi lúc say rượu hắn thường kiếm cớ gây sự, chửi bới cả gia đình ông anh cọc chèo của mình.

“Đã nhiều lần thằng Hương vô cớ chửi bới đe đập cả nhà tui. Nhưng bản thân tui và cả nhà không chấp hắn vì hắn hay uống rượu. Với lại anh em trong nhà nên bỏ qua cho nhau. Nào ngờ đâu nó lại hận thù lâu đến thế”, ông Dương ngậm ngùi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đại Diên - Phó công an xã Quỳnh Lộc cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình chúng tôi lập tức đến hiện trường nhưng đã chậm một bước. Sau khi gây án Hương còn về nhà hút thuốc lào, biết tin cháu Nam đã tử vong tôi lập tức còng tay Hương và đưa về trụ sở công an xã làm rõ. Tại cơ quan công an, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình".

Sau khi khám nghiệm tử thi cơ quan công an kết luận cháu Nam bị đâm 4 nhát vào cơ thể (trong đó 1 nhát ở ngực sâu khoảng 12cm khiến Nam mất máu nhiều và tử vong). Hung khí thu được là một con dao nhọn thường dùng để chọc tiết lợn.

Hiện vụ việc đã được công an thị xã Hoàng Mai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hương về tội giết người.

Theo Phong Tình - Nguyễn Duy (Dân trí)