"Ma men" đưa lối, chém chết đồng hương

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quý (21 tuổi, quê quán: Hà Tĩnh, tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) về hành vi "giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Pháp (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh).

Trước đó, lúc 16h ngày 29/5, Quý mời các "chiến hữu" cùng làm chung công ty đến phòng trọ của mình tại khu phố Đồng An (phường Bình Hòa) tổ chức ăn nhậu. Trong số những người bạn đến nhâm nhi tại bàn nhậu có anh Pháp là đồng hương của của Quý.

Khi đã ngà ngà say, Quý và Pháp kể về "chuyện kín" của nhau nên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sẵn có "ma men" trong người, anh Pháp giơ tay tát vào mặt Quý một cái rồi bỏ ra về. Quý điên tiết chạy nhanh vào bếp cầm dao rượt đuổi chém anh Pháp khiến anh tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương tiến hành thụ lý điều tra theo thẩm quyền





Theo M.X (CAND)