Ma men phá bàn thờ, đập vỡ bát hương rồi rút súng bắn chết người

Theo kết quả điều tra sơ bộ của công an huyện Hiệp Hòa, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 21/6, đối tượng Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1983, có 1 tiền án về tội giết người, ra tù từ tháng 9/2009, đi uống rượu về nhà ở xóm An Phong, thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ở nhà, Phương tiếp tục uống rượu.



Khi bố mẹ can ngăn, đối tượng Phương đã chửi bới, du đổ bàn thờ, cầm bát hương sang nhà anh trai là Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1972 (ở liền kề nhà bố mẹ) đập vỡ và rút súng (chưa rõ chủng loại) đe dọa.



Ông Phạm Văn Tám, sinh năm 1967, ở cùng thôn đang chơi ở nhà anh rể là ông Hoàng Văn Phin, ở liền trước nhà bố mẹ đối tượng Phương, thấy vậy liền hô hoán, can ngăn. Phương đã nổ 1 phát súng. Sau đó, Phương vác balô đến trước cửa nhà ông Phin và gọi ông Tám ra nói chuyện.



Khi ông Tám đi đến gần cửa, Phương đã bắn 3 phát súng vào người ông Tám. Hậu quả, ông Tám bị thương nặng và được đưa cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên. Nhưng do vết thương quá nặng, ông Tám đã bị chết.



Sau khi gây án, đối tượng Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Hiệp Hòa đã phát lệnh truy nã đối tượng Phương.



Trong một diễn biến khác, cũng tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 6 giờ ngày 22/6, tại đường 296 đoạn thuộc thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, quần chúng nhân dân đã phát hiện 1 xác chết.



Công an huyện Hiệp Hòa đã khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990, ở Đại Mão, Đại Thành, Hiệp Hòa, cạnh xác nạn nhân có 1 chiếc xe máy Exciter biển kiểm soát 98B1-076.26. Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra, làm rõ vụ việc./.