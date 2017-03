"Ma men" rút dao đâm người hàng loạt

Ngày 7/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lương Văn Vệ (SN 1977) trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, Con Cuông về tội “giết người”.

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó sáng 4/12/2012, Lương Văn Vệ cùng với cháu mình là Nguyễn Công Hòa lên rừng bắn được mấy con chim rồi mang về nhà Vệ làm thịt uống rượu. Hai cậu cháu chén chú chén anh cũng kha khá và khi ma men đã ngấm, hai cậu cháu cãi nhau rồi xảy ra vật nhau.

Đối tượng Vệ tại cơ quan điều tra (Ảnh: X.T)

Cho rằng, thằng cháu mất dạy, trong lúc đang ôm nhau vật lộn giữa sân bất ngờ Vệ rút con dao mẹo mà Hòa đeo bên hông vùng lên đâm cháu nhưng Hòa tránh được và bỏ chạy. Không dừng lại, mà Vệ tiếp tục cầm dao rượt đuổi.

Khi đuổi đến nhà ông Nuôi - hàng xóm, thì gặp ông Lang Vi Việt (SN 1944, cũng là hàng xóm của Vệ) đang đi trên đường. Chẳng nói chẳng rằng, Vệ túm lấy ông Việt và cầm dao đâm vào ngực trái khiến ông Việt gục ngay tại chỗ và tử vong ngay sau đó mặc dù được dân làng sơ cứu vì mất máu quá nhiều.

Sau khi đâm ông Việt gục xuống đường, không những lo toan mà Vệ tiếp tục cầm dao đuổi Hòa để chém. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 300m, thì bắt gặp anh Nguyễn Văn Cương (trú xã Bồng Khê, Con Cuông) đến xã Đôn Phục bán hàng hóa di dộng bằng xe máy đang đứng chờ hai xe ô tô chạy ngược chiều.

Từ phía sau, Vệ như một con thú khát máu cầm dao lao đến đâm vào sườn trái anh Cương.Cú đâm bất ngờ, làm anh Cương gục xuống tại chỗ và được người dân tiến hành đưa đi cấp cứu tại BVĐK khu vực Tây Nam Nghệ An. Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết, anh Cương bị đâm rách dạ dày. Hiện anh Cương đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Thấy hành vi mất hết tính người của Vệ, người dân cùng công an xã Đôn Phục, phối hợp với thanh niên dân bản khống chế bắt Lương Văn Vệ đưa về UBND xã. Tại trụ sở UBND xã, Vệ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi nhưng đã quá muộn màng. Và Vệ được chuyển lên Công an huyện Con Cuông làm rõ.

Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lương Văn Vệ về tội giết người.

Trong một diễn biến khác, vào hồi 15h30 ngày 6/12, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình ông Nguyễn Hữu Thao (SN 1958) và gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1956), đều trú tại xóm 22, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu. Quá bức bối nên người nhà ông Sỹ gồm: Nguyễn Bá Tám (SN 1973), Lê Hữu Đức (SN 1981) và Nguyễn Phúc Tấn (SN 1987) đã dùng dao chém và đánh ông Thao cùng hai con gái của ông bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)