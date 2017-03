'Má mì' 17 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm

Ngày 3-10, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vừa triệt phá một đường dây hoạt động mại dâm trên địa bàn quận. Cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Thị Ba (SN 1997, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.



"Má mì" 17 tuổi Nguyễn Thị Ba.

Theo đó, khoảng 13h ngày 1-10, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an 2 phường Phúc Diễn và Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) kiểm tra hành chính nhà nghỉ Anh Đào - Diễn (địa chỉ tại Đình Quán, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm). Tại các phòng 501 và 701, cơ quan công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Khai thác tại chỗ, 2 khách mua dâm khai nhận, trưa cùng ngày, họ liên hệ với Nguyễn Thị Ba (SN 1997, ở Kỳ Sơn, Hòa Bình) nhờ “điều” 2 gái bán dâm đến nhà nghỉ Anh Đào - Diễn.

Ba đồng ý và thống nhất giá 1,5 triệu đồng/lượt mua dâm. Sau đó, Ba gọi 2 gái bán dâm là Nguyễn Thị V. (SN 1992, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Vũ Thị H. (SN 1994, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đi bán dâm.





Hai gái bán dâm bị bắt quả tang đang "vui vẻ" với khách.

Ngay sau khi bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang “vui vẻ”, cảnh sát đã ập vào bắt giữ “má mì” Nguyễn Thị Ba khi Ba đang ngồi chờ tại phòng 201 nhà nghỉ Anh Đào - Diễn.

Tại cơ quan công an, “má mì” 17 tuổi khai nhận vừa trực tiếp bán dâm, vừa đứng ra môi giới gái bán dâm khi khách có nhu cầu. Ngày 1/10, sau khi “điều” 2 gái bán dâm đến nhà nghỉ Anh Đào - Diễn phục vụ khách, Ba nhận 3 triệu đồng tiền công của gái bán dâm và 1 triệu đồng do khách trả cho công môi giới. Trong lúc 2 cặp đôi “vui vẻ”, Ba ngồi ở phòng dưới đợi gái “xong việc” sẽ cùng về.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)