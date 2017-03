“Má mì” lừa thôn nữ xinh đẹp làm gái bán dâm

Bao cô gái đã theo mụ má mì này để rồi vấp phải cuộc sống địa ngục. Trong số đó, có cả cô đang bụng mang dạ chửa cũng phải đi mua vui cho khách…

Chân dung “má mì” hết thời

35 tuổi, đã từng có thâm niên hàng chục năm hành nghề mua vui cho khách, nên “má mì” Lê Thị Hồng Nam, quê ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũng có đủ các chiêu trò để câu khách. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao, bao nhiêu năm làm nghề này khiến cho nhan sắc của thị tàn tạ, dù có chiêu trò gì thì các đấng mày rau cũng chẳng dại gì mà bỏ tiền ra để cho một “hàng già” phục vụ. Bởi vậy, má mì Nam đã chuyển hướng kinh doanh, thị trực tiếp đứng ra làm chủ, tuyển chọn những cô thôn nữ ngây thơ, trong sáng ở những miền quê nghèo ra thành phố đào tạo thành những gái bán dâm chuyên nghiệp.

Má mì Lê Thị Hồng Nam được coi là trùm đường dâ gái gọi ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, bởi hầu hết những cô gái hành nghề bán dâm ở quanh khu vực đó đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của má mì Nam. Vì có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên thị che giấu hành vi của mình rất kỹ. Do vậy, mặc dù đã kinh doanh thân xác của các cô gái trong một thời gian dài, tiền kiếm được từ cái nghề mạt hạng này đã giúp má mì Nam có cuộc sống sung túc, nhưng thị vẫn chưa bị phát hiện bởi sự che chắn, bọc lót rất kỹ của mình. Dã tâm của mụ má mì này là kinh doanh thân xác của những cô thôn nữ với kiểu “buôn tận gốc, bán tận ngọn”, vừa không phải bỏ ra đồng vốn nào mà nghiễm nhiên hàng ngày thu về bộn tiền từ chính việc làm nhơ nhớp của các cô.



Để ràng buộc các cô ngay từ đầu, mụ ta chịu khó lặn lội về các vùng quê xa, giả làm chủ cửa hàng buôn bán đang cần người giúp việc ở thành phố, tuyển những cô gái trẻ ra làm với mức lương cao. Má mì Nam chỉ chú tâm tìm những cô gái có hoàn cảnh càng khó khăn càng tốt, nếu cô đó thất học thì mụ càng đánh giá cao. Để mua chuộc các cô, Nam sẵn sàng chi một khoản tiền vài triệu đồng gọi là ứng tiền lương trước, khi nào các cô ra làm có lương thì sẽ trừ dần. Hầu hết ai cũng choáng và xúc động trước hành động hào phóng đó của mụ má mì, thế nên, hầu hết các em gái đều nhanh chóng sắp xếp quần áo, đồ đạc để theo chân má mì Nam ra thành phố.

Nam từng có một đời chồng và hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, nhưng tất cả đều đã rời xa mụ ta bởi chính Nam không chấp nhận cuộc sống an phận nhưng nghèo khó mà mụ ta từng trải qua. Nam từng tự cao tự đại cho rằng, với nhan sắc này, sự sắc sảo này, thị có thể được hưởng cuộc sống sung túc hơn, chứ không phải chịu cảnh sống buồn tẻ, nghèo túng ở vùng quê nghèo này. Ảo tưởng về mình đã khiến Nam tự đạp đổ tất cả.



Được một vài gã đàn ông vô công rồi nghề thường qua lại tán tỉnh, chọc ghẹo, Nam tưởng như thế là mình có giá, thị về ruồng rẫy chồng, chán làm việc nhà và rồi bỏ bê gia đình để đi theo một gã đàn ông khác. Cặp kè với nhau thì vui, nhưng khi hai con người đó cùng về sống với nhau thì lại trở thành địa ngục. Cả hai đều không công ăn việc làm, lại cùng thích chơi, thế là họ chán chường, quay sang chửi bới, đổ lỗi cho nhau. Sau trận cãi vã nảy lửa đó, thị thẳng cánh bỏ ra Hà Nội, mặc dù ở đó thị chẳng quen ai, chẳng biết ở đâu và sẽ làm gì để có tiền sống qua ngày. Năm đó, má mì Nam vừa tròn 25 tuổi.

Tại cơ quan Công an, má mì Nam khai, mụ ta đến với nghề bán dâm và rồi môi giới, dẫn dắt mại dâm là bởi lúc đó đã quá cùng quẫn, mụ ta chẳng biết làm gì để sống, nên đành phải kinh doanh vốn tự có. Thoạt đầu, thị đầu quân vào một đường dây gái gọi ở gần khu vực bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Sau một thời gian làm ăn có chút kinh nghiệm, Nam bỏ ra ngoài hoạt động tự do, tự đi khách, tự thu tiền, không chịu sự quản lý của ai. Dù đã có hai con, nhưng hồi đó Nam trông rất gọn gàng và mặn mà, chính vơi nét quê thuần phác mà Nam được rất nhiều vị khách nam giới tìm đến. Nhưng nghề này bạc, tuy cũng kiếm được tiền, nhưng kéo lại thị lại bị mắc bệnh xã hội, phải chạy chữa nhiều năm, cộng với nỗi nơm nớp bị Công an bắt khiến thị ngày càng vàng võ, chán chường. Rồi cũng đôi ba lần bị bắt, đưa lên trại phục hồi nhân phẩm, đến khi tuổi cao, cuối cùng Nam quyết định chuyển nghề. Đó là điều hành đường dây gái gọi ở các nhà nghỉ trong khu vực.

Và những cô thôn nữ bị bóc lột

Đường dây mại dâm của má mì Lê Thị Hồng Nam đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Đồn công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội thời gian gần đây. Những đối tượng bán dâm thường ra vào những khách sạn, nhà nghỉ lớn nhỏ trên địa bàn huyện Từ Liêm. Việc đi khách diễn ra rất tinh vi, tuy nhiên tần sát các cô gái này xuất hiện tại nhà nghỉ dày đặc đã khiến các trinh sát địa bàn phải đặt dấu hỏi nghi vấn. Và khi tìm được câu trả lời, đó chính là những cô gái bán dâm chuyên nghiệp, hoạt động dưới sự điều hành của một đối tượng giấu mặt, các anh đã lên kế hoạch lật mặt kẻ điều hành tinh vi đó.

Một đêm cuối tháng 10-2011, các cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm phát hiện tại phòng 304 và 306 một nhà nghỉ ở khu vực Mỹ Đình hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khi được đưa về trụ sở công an, hai cô gái khai đã được má mì Lê Thị Hồng Nam môi giới đi bán dâm. Điều đáng nói, một cô trong số này đang mang thai, bụng đã to vượt mặt mà vẫn đi bán dâm hàng ngày. Không chỉ vậy, cô này năm nay mới 18 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để mang thai và phải chịu cảnh sống ê chề như thế. Từ lời khai của các cô gái, tổ công tác đã tiến hành triệu tập đối tượng Nam lên để làm rõ. Trước những nhân chứng, chứng cứ rõ ràng, má mì Nam đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hai gái bán dâm N và S





Thị cho biết, đường dây bán dâm của thị gồm toàn những cô gái trẻ, đẹp, được đào tạo các chiêu chiều chuộng khách. Để tránh bị phát hiện, Nam tạo một bức bình phong khá kín đáo, đó là làm một người bán trà đá ở vỉa hè, hễ có khách nam giới nào có nhu cầu, Nam lập tức gọi điện, điều gái đến cho khách xem mặt, nếu ưng họ sẽ dẫn nhau đi. Mỗi lần mua dâm, má mì Nam thu của khách 1,5 triệu đồng, sau đó thị chỉ đưa cho gái bán dâm 500 ngàn đồng, số còn lại thị thu hết.



Việc làm bóc lột của má mì Nam đã khiến chính những cô gái bán dâm cũng thấy vô cùng bức xúc. Gái bán dâm Lù Thị M, sinh năm 1993, trú tại Yên Bình, Yên Bái – người đang mang thai gần 6 tháng kể trong dòng nước mắt: Dù cô rất mệt mỏi, cái thai đã ngày một lớn, nhưng vì trót nhận tiền ứng trước của má mì Nam nên cô đành phải “kéo cày trả nợ”. Mới 18 tuổi, nhưng trông M già nua và nhàu nhĩ như một bà già. Có lẽ bởi đặc thù “công việc”, và bởi sự mệt mỏi do cái thai ngày một lớn gây ra đã khiến cô tiều tụy như vậy. M đau đáu rằng, cô chẳng biết rồi tương lai của mình sẽ ra sao nữa, mọi thứ đều mờ mịt trước mắt.

Nhà M nghèo, bố cô mất sớm, một mình mẹ cô nuôi 5 anh em khôn lớn. Chắc chắn mẹ con cô sẽ vẫn được hành phúc và bình yên như vậy (dù nghèo)nếu má mì Nam không xuất hiện. Thị đến tuyển lao động với mức lương cao ở Hà Nội, M và mẹ nghe xong mà mừng như bắt được của, vì giờ đây cô có thể giúp được nhiều cho mẹ.



Khi được Nam đưa ra Hà Nội, M đã gặp Lê Thị B, sinh năm 1985, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cũng là người được Nam dụ ra Hà Nội để bán hàng thuê. Nhưng rồi, các cô thực sự choáng và sốc khi biết được rằng Nam không trả tiền để đưa các cô ra Hà Nội bán hàng mà thực chất là đào tạo các cô thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Ngoài các cô ra, má mì Nam còn tuyển rất nhiều thôn nữ khác nữa. Đến lúc biết được sự thật thì các cô chẳng thể làm gì được nữa, bởi các cô đã nhận tiền ứng trước của má mì Nam, vả lại Hà Nội với các cô còn lạ nước lạ cái, chẳng biết đi đâu về đâu. Thế là các cô đành nhắm mắt đưa chân.

Khi bắt đầu đi bán dâm, má mì Nam cho các cô ra ngoài thuê trọ, tiền đi khách hàng ngày sẽ dùng để đóng tiền trọ, tiền ăn và đủ thứ tiền sinh hoạt khác. Mang tiếng là được trả 500 ngàn đồng/ lần đi khách, nhưng các cô bị má mì Nam xà xẻo đủ các thứ ttiền, nên dù đã è cổ đi khách suốt nhiều năm trời, cuối cùng các cô cũng chẳng dành dụm giúp đỡ được cho gia đình, bố mẹ. Được biết hiện vụ án đã được chuyển lên Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hồng Nam về hành vi môi giới mại dâm.



Theo Pháp luật & Cuộc sống