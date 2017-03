Ma túy ‘vây’ công nhân Đồng Nai

“Cơ quan chức năng phát hiện công nhân làm việc trong các nhà máy bị nghiện ít hơn so với công nhân thời vụ nhưng thực trạng công nhân bị nghiện rất đáng báo động” - ông Đặng Xuân Hòa, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, cho biết như trên.

Nhớ con và sợ hãi

Tiếp xúc với những công nhân đang cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Đồng Nai (trung tâm) ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, hầu như các công nhân đều hối hận, nuối tiếc và mong sớm được làm lại từ đầu…

“Em nhớ con lắm! Nhớ mỗi chiều đi làm về thì con ra đón trước cửa, nhớ những tối con nũng nịu đòi mẹ đắp chăn… Em chỉ muốn cải tạo thật tốt để sớm về nhà với con và gia đình. Em hối hận lắm rồi” - Trần Thị Kiều O. (26 tuổi), học viên đang cai nghiện tại trung tâm, nức nở nói.

Theo O., gia đình có hai chị em gái. Năm 2008, hai chị em rời quê (xã miền núi Phú Thanh, huyện Tân Phú) lên TP Biên Hòa làm công nhân cho một công ty may tại phường Tân Mai. Ba năm sau, O. lấy chồng cùng làm chung công ty, một năm sau họ có con trai đầu lòng. Sống giữa đô thị với đủ thứ khoản phải chi tiêu nhưng lương công nhân không đủ trang trải nên vợ chồng O. thường xuyên cãi nhau, cùng nhiều yếu tố khác dẫn tới việc hai người ly hôn.

Ly dị chồng, O. đưa con về sống với mẹ ruột rồi tìm gặp lại bạn cũ. Trong nhóm bạn này có người nghiện ma túy và họ rủ rê. Sau nhiều lần từ chối, O. thử “đập đá” để thể hiện đẳng cấp với bạn bè rồi trượt dài.

“Sau thời gian cai nghiện em mới cảm nhận được tác hại và sợ ma túy. Em muốn nhắn nhủ tới các công nhân hãy sống lành mạnh, tránh thật xa ma túy” - O. nói khi chia tay với chúng tôi.

Trần Bá D. (36 tuổi, quê ở An Giang) kể năm 2010 anh lên Bình Dương làm công nhân ở khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần. Được hai năm, D. lấy vợ, chuyển về TP Biên Hòa làm cho một công ty. Khi cuộc sống dần ổn định thì D. dính vào ma túy. “Tôi nghĩ thử một tí cho vui, ai ngờ nghiện lúc nào không hay… Tôi sẽ không dính vào nó nữa… Tôi rất nhớ vợ con và cảm thấy có lỗi với họ” - D. nói.

“Rất nhiều công nhân chơi ma túy. Nhóm bạn của tôi hay rủ nhau vào các phòng trọ đập đá…” - Nguyễn Hồng Ph. (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), học viên đang cai nghiện tại trung tâm, nói…





Một số công nhân đến cơ sở điều trị ma túy thị xã Long Khánh để uống methadone. Ảnh: TD

Tội phạm ma túy chuyển địa bàn hoạt động

Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thạch (ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an ập vào căn phòng mà Thạch thuê trọ ở phường Xuân An, thị xã Long Khánh bắt quả tang Thạch đang bán ma túy, thu giữ sáu bịch hàng đá và nhiều tang vật khác.

Thạch thuê phòng để ở cùng bạn trai đang đi làm công nhân nhưng là để bán ma túy cho kẻ nghiện trong khu vực.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra nhà trọ của Nguyễn Anh Tuấn (ngụ xã Bắc Sơn), thu giữ ma túy đá, cân tiểu ly, dụng cụ sử dụng ma túy. Qua điều tra, Tuấn khai nhận thuê căn phòng trong khu nhà trọ công nhân để cung cấp cho các lao động bị nghiện đang làm việc tại KCN Sông Mây, KCN Hố Nai 3...

Hàng loạt vụ mua bán, sử dụng ma túy trong các khu nhà trọ công nhân ở Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất… bị công an phát hiện, bắt giữ mà theo lời khai ban đầu của các nghi can là “chủ yếu bán cho lao động thời vụ, công nhân trong các KCN”.

Theo ông Đặng Xuân Hòa, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, tội phạm ma túy đang hoạt động trong các khu nhà trọ, nhà nghỉ quanh các KCN chứ không ở các khu dân cư như trước đây. Thực trạng này đang diễn ra ở các khu nhà trọ gần KCN Sông Mây (huyện Trảng Bom), các khu nhà trọ ở KCN Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch)…

Ngăn chặn, quyết liệt xử lý

Theo Công an TP Biên Hòa, tội phạm ma túy đang lợi dụng địa bàn có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, khu công nhân làm nơi buôn bán, sử dụng ma túy. Trước đây tập trung chủ yếu tại các phường, xã như Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân, An Bình, Bửu Long, Tam Phước, Phước Tân, An Hòa... thì nay phát sinh nhiều ở một số khu, cụm công nghiệp. Những người bán lẻ ma túy thường xuyên di chuyển giữa các khu nhà trọ để che giấu hành tung. Một số chủ nhà trọ không kiểm tra giấy tờ, khai báo tạm trú… khiến công an cơ sở khó nắm thông tin về những người liên quan đến ma túy.

“Để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào các khu vực nhà trọ tập trung đông công nhân, sinh viên, người lao động, Công an TP Biên Hòa đang quyết liệt triệt phá những ổ nhóm, đối tượng phạm tội. Công an đang thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa khác như phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa bàn quanh khu, cụm công nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân tố giác tội phạm về ma túy” - một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa nói.

“Chủ nhà trọ thường kiểm tra qua loa giấy tờ và nó thành điểm đến cho người nghiện sử dụng ma túy, mua bán…VKS đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý, xử lý thích đáng nếu vi phạm, tái phạm…” - ông Huỳnh Thanh Tùng, Viện trưởng VKSND thị xã Long Khánh, nói.