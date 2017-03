Mại dâm 60.000 đồng

Ngày 5-2, CAH Đắk Song (Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Nụ, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức An về hành vi chứa mại dâm.



Trước đó, CAH Đắk Song đã bắt quả tang 3 gặp nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ Bích Nụ có địa chỉ tại tổ dân phố 4, thị trần Đức An do Phạm Thị Nụ làm chủ. Thu giữ tại hiện trường 21 bao cao su, gần 10 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.





Theo lời khai của các đối tượng, tụ điểm này hoạt động đã nhiều tháng nay, dưới vỏ bọc là hoạt động nhà nghỉ. Mỗi lần đi, khách mua dâm phải trả cho Nụ từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng, sau đó, Nụ sẽ trích lại tiền cho gái bán dâm.





Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Quỳnh (ANTĐ)