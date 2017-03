Mại dâm qua mạng Internet: Dễ phát hiện, rất khó xử lý

Theo Duy Minh (ANTĐ)

Đi cùng kiểu mại dâm này là sự xuất hiện của nhiều những trang web, diễn đàn xoay quanh chủ đề sex, mại dâm. Chỉ cần ngồi một chỗ, click chuột là có thể tìm được các đối tượng gái mại dâm từ bình dân cho đến cao cấp.Thời gian qua, rất nhiều website trò chơi trực tuyến có số lượt người truy cập lớn (có thể lên tới hàng triệu người một ngày) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những số điện thoại mời chào từ các đối tượng mại dâm. Một số thành viên của những diễn đàn này thường nhận được từ các cửa sổ chat của những nickname hoa mỹ như gaidep1990 (gái đẹp 1990), matxinh-cuchot (mặt xinh - cực hót), emxinh89 (em xinh 89)… những số điện thoại nóng và những lời mời chào vào thẳng vấn đề kiểu như “chào anh, anh đi nhà nghỉ với chúng em không? Em có hai người, tên em là T, 19 tuổi, số điện thoại 09031614xx còn bạn em tên Q, 19 tuổi, số điện thoại 0906906xx, có gì gọi cho hai em nhé…”. Cùng với đó, mạng xã hội Facebook cũng đã trở thành một công cụ để cho các gái mại dâm tiếp thị cho bản thân mình.Gần đây cư dân mạng truyền nhau về một Facebook cá nhân với những thông tin đầy đủ về gái mại dâm như: giá tiền, số điện thoại, pass (mật khẩu) và tất nhiên là cả những hình ảnh thiếu vải trong những tư thế khiêu khích để tiếp thị. Bên cạnh những lời giới thiệu “chào hàng” còn có cả những phần bình phẩm, nhận xét của khách làng chơi về thái độ phục vụ, kỹ thuật, sắc đẹp… của các cô gái bán dâm này. Không ít người dùng facebook còn lập ra những hội nhóm quái đản với niềm đam mê sex như: Hội những người đam mê sex, Hội some các kiểu, Hội sex là chuyện nhỏ… để các thành viên sẵn sàng trao đổi nhau những số điện thoại của gái mại dâm. Thậm chí có thành viên còn hẹn hò nhau thời gian để cùng chơi tập thể. Nhiều gái mại dâm còn lợi dụng những trang tin chuyên về kết bạn để tạo vỏ bọc cho hoạt động của mình. Tuy nhiên, hầu hết như những chiêu tiếp thị mại dâm trên các website trò chơi trực tuyến hay mạng xã hội như đã nói ở trên chỉ mang tính chất thời vụ theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn”. Bởi đây đều là những website có đăng ký và được quản lý chặt chẽ nên những đối tượng mại dâm khi hoạt động ở đây có nguy cơ dễ bị phát hiện cao.Website chuyên nghiệp được nhiều người biết đến nhất trong lĩnh vực ăn chơi tới bến này phải kể đến là lauxanh. Ra đời từ khá lâu nhưng phải cho đến khi website chuyên về sex đình đám một thời là mocxi bị cơ quan công an triệt phá thì website lauxanh mới nổi lên như là một tụ điểm ăn chơi số 1 trong thế giới ảo. Mới đây, sau khi bị từ chối truy cập, website này đã chuyển sang địa chỉ mới là “thiendxxx.com”. Sở dĩ có thể coi đây là một website về sex chuyên nghiệp là bởi khi truy cập vào website này có thể tìm hiểu được mọi điều về sex ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, địa chỉ “thác loạn” ở các tỉnh thành trên cả nước và thậm chí là cả ở hải ngoại.Ở đây, người truy cập có thể biết được đầy đủ các chiêu trò biến tướng của mại dâm từ quán karaoke ôm, cơ sở massage kích dục, cứu net, chat sex, danh sách nhà nghỉ, khách sạn… Tuy nhiên phần hấp dẫn nhất với thành viên của diễn đàn này là có thể sẽ được trao đổi danh sách, số điện thoại của các gái mại dâm. Những cuộc thác loạn với gái mại dâm sẽ được các thành viên chụp ảnh và tường thuật lại. Kèm theo đó là những bình phẩm, nhận xét về đối tượng gái mại dâm này.Cuối cùng là việc chia sẻ gái mại dâm đó với những thành viên khác trên diễn đàn để cùng kiểm tra. Đối với những thành viên VIP (những người có đóng tiền) sẽ được ưu tiên cập nhật danh sách gái mại dâm mới theo tháng. Chính bởi những yếu tố đó đã biến website này trở thành nơi quảng cáo, môi giới gái mại dâm công khai trên mạng Internet.Lợi dụng việc những thành viên trong diễn đàn có thể chia sẻ, trao đổi thông tin cho nhau về “hàng”, không ít gái mại dâm đã tự lập cho mình những nick name rồi tham gia diễn đàn. Với những nick name này họ đóng vai những dân chơi đăng lên những hình ảnh nóng bỏng cùng thông tin về giá cả địa điểm, số điện thoại (thực chất là tự quảng cáo cho bản thân mình để tìm kiếm khách chơi). Bằng hình thức này có không ít gái mại dâm tự tìm kiếm và kiểm soát được “nguồn” khách hàng cho mình.Bên cạnh đó, với vai trò là một website quảng cáo, môi giới mại dâm công khai trên mạng Internet, những diễn đàn này không thiếu những nick name mà đứng sau đó thực chất là những tú ông, tú bà ảo. Những tú ông, tú bà này thường là thành viên đã tham gia lâu năm trên diễn đàn, có sự tín nhiệm cao và có nhiều thành tích “check hàng”. Những gái mại dâm khi qua tay giới thiệu của những tú ông, tú bà này đảm bảo chắc chắn sẽ “lấy tiếng” được trên diễn đàn này và được nhiều người săn đón, bình phẩm. Tất nhiên để được “lăng xê” trên diễn đàn như vậy, gái mại dâm cũng trả công cho những tú ông, tú bà này một khoản tiền không hề nhỏ.Ăn theo sự “nổi tiếng” website “thiendxxx.com” trong lĩnh vực môi giới mại dâm, gần đây có một số website đã lập ra với mục đích cung cấp số điện thoại của gái mại dâm cho những người có nhu cầu, tuy nhiên thực chất lại là hoạt động lừa đảo. Website “lauxanhcxxx” là một ví dụ. Khi vào website này, người truy cập sẽ được giới thiệu về từng gái mại dâm với hình ảnh khêu gợi cùng những thông tin đính kèm như: chất lượng phục vụ, giá cả, khu vực hoạt động… Tuy nhiên, để có được số điện thoại liên hệ, người truy cập phải đóng tiền cho người điều hành web dưới hình thức cung cấp mã của thẻ nạp điện thoại. Giá trị của thẻ nạp càng cao thì người truy cập sẽ càng được hưởng những quyền lợi tích cực. Thực chất đây chỉ là một trò lừa đảo đánh vào sự tò mò cũng như sở thích bệnh hoạn của một số người.Gần đây, trong giới trẻ thường rộ lên phong trào sử dụng chương trình Paltalk. Đây là một chương trình được sáng tạo ra với mục đích đáp ứng những nhu cầu giải trí lành mạnh, kết nối cộng đồng, giải trí, giao lưu… qua cổng giao tiếp âm thanh và hình ảnh. Tuy nhiên, dần dần đã xuất hiện những biến tướng, thậm chí có người còn gọi đây là công cụ “siêu chatsex”.Hầu hết những người tham gia dùng Paltalk với mục đích chat sex đều dùng tiền mua nick theo cấp độ tăng dần (“sơn” nick) để được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Khi đạt được nick xanh họ có thể xem webcam của người khác và chatsex lâu hơn. Và đương nhiên có cả sự gạ gẫm để mua bán dâm. Đây chính là cơ hội để những kẻ lừa đảo ra tay. Nếu nhẹ thì có thể mất vài thẻ cào điện thoại cho màn xem sex qua webcam còn nặng thì có thể sẽ bị dụ dỗ đến một nơi nào đó để mua dâm nhưng chưa kịp hành động đã bị đám “côn đồ làm thịt”. Đã có không ít trường hợp bị lột hết tiền và đồ đạc nhưng vì xấu hổ nên đã không dám đến cơ quan công an trình báo.Có thể thấy, thời gian qua tình trạng mua bán dâm trên mạng Internet phát triển khá nóng. Lực lượng Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và tiến hành triệt phá, xử lý hình sự một số vụ. Điển hình là đường dây giao dịch mại dâm qua mạng Internet do Đỗ Thị Huyền (SN 1993, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu được phát hiện đầu tháng 4 vừa qua. Hay trước đó, là đường dây mại dâm 9x chuyên show hàng qua mạng do Nguyễn Thị Như và Nguyễn Thị Tám điều hành. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, không phải tất cả các trường hợp mua bán dâm trên mạng Internet đều có thể xử lý hình sự được.Bởi muốn xử lý hình sự phải làm rõ hành vi môi giới, có tổ chức, còn trong trường hợp gái mại dâm tự quảng cáo cho mình, tự mình bán dâm thì chỉ có thể xử phạt hành chính. Trong khi đó chế tài xử phạt hành chính hành vi bán dâm hiện nay chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, thông tin về việc bãi bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian tới đây cũng sẽ gây ra những khó khăn nhất định trong việc xử lý, bài trừ tệ nạn này. Với quy định này, những gái mại dâm đơn lẻ thông qua mạng Internet không cần người môi giới sau khi bị xử phạt hành chính sẽ vẫn tiếp tục “lên mạng” hành nghề, tìm khách là điều không khó để nhận thấy.Việc xử lý những website chuyên hoạt động về môi giới mại dâm như đã kể trên cũng vô cùng khó khăn bởi những website này đều có máy chủ được đặt tại nước ngoài nên sau khi bị chặn sẽ đổi qua những tên miền khác mà vẫn giữ được nội dung và các thành viên cũ (trường hợp đổi tên của website “lauxxxx” thành “thiendxxx” là một ví dụ). Bên cạnh đó các đối tượng điều hành những website này đều không ở Việt Nam.Để xử lý hoạt động mại dâm qua mạng Internet nói riêng và hoạt động mại dâm nói chung, thì điều quan trọng là phải tăng cường hoạt động quản lý, tạo công ăn việc làm ổn định cho số đối tượng gái mại dâm. Bên cạnh đó để đấu tranh mạnh với hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet, cần phải sử dụng các biện pháp công nghệ cao để “đánh sập” các website đen, có biện pháp xử lý thích hợp đối với các đối tượng quản trị cũng như các chân rết của những website này.