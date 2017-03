Mại dâm trên sông

Trong khi làm nhiệm vụ nắm tình hình trên địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Ba Vì nhận được nhiều nguồn tin quần chúng phản ánh, khu bãi nổi Vụng Chùa không chỉ có dịch vụ ăn uống, tắm nước nóng mà còn có cả dịch vụ… vui vẻ. Hoạt động mại dâm ở đây khá an toàn, bởi lẽ bốn bề là sông nước, lực lượng Công an khó có thể đột nhập được. Vì thế khách tìm đến địa chỉ này cũng khá yên tâm. Sau khi chỉ đạo đi sâu xác minh, điều tra, chỉ huy Công an huyện Ba Vì đặt vấn đề với chỉ huy Phòng CSGT đường thuỷ Công an TP Hà Nội xây dựng phương án phối hợp tổ chức triệt xóa ổ mại dâm này.

Khoảng 13h ngày 7-8, chiếc tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy với các chiến sỹ mặc cảnh phục màu vàng đứng trên tàu chạy vọt qua khu vực bãi nổi Vụng Chùa. Sự xuất hiện của con tàu nhỏ này như thường lệ hàng ngày nên không khiến cho ai trên bãi nổi chú ý. Thực ra trong lòng tàu, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Ba đã bí mật ém sẵn. Chỉ chừng 15 phút sau, con tàu nhỏ này quay lại, táp vào bãi nổi Vụng Chùa rồi bất ngờ từ trong tàu, các trinh sát hình sự và cảnh sát giao thông vọt lên.

Trong 4 căn phòng của khu nhà nghỉ trên bãi nổi, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 4 đôi trai gái đang có hành vi mua bán dâm. Các cô gái bán dâm khai nhận, tên là Hà Thị Y (SN 1986), quê ở Tân Sơn, Phú Thọ, Hà Thị C (SN 1990), quê ở Thục Yên, Thanh Sơn, Phú Thọ, Hoàng Thị N (SN 1984), quê ở Tân Ngọc, Tân Sơn, Phú Thọ và Đinh Thị H (SN 1975), quê ở Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội đều là tiếp viên trong nhà hàng. Trước chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Phạm Lương Diệm (SN 1965), quê ở La Phù, Thanh Thuỷ, Phú Thọ, nhân viên trong nhà hàng đã phải cúi đầu ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Bước đầu Diệm khai nhận, trưa hôm ấy có 4 người khách từ trong bờ ra bãi nổi yêu cầu được mua dâm, anh ta đã bố trí phòng và “điều” nhân viên tiếp khách. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Lương Diệm để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.