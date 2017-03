Màn kịch bất thành

Trần Mạnh Hùng (SN 1988); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1989), cùng trú tại Đoan Hùng - Phú Thọ; Nguyễn Tiến Linh (SN 1988), trú tại Thọ Xương, Thanh Hóa có thói ăn chơi, biết đồng nghiệp, bạn trọ là anh Đặng Ngọc Khánh (SN 1993), tại Hạ Hòa, Phú Thọ có tiền tiết kiệm, 3 đối tượng đã bàn bạc cướp tài sản.

Đêm 12-1, sau khi đi làm về, Hùng, Tuấn và Linh đã thống nhất thực hiện cướp tài sản của anh Khánh. 1 giờ 30 ngày 13-1, theo “kế hoạch” phân công, Hùng và Tuấn đứng chờ ngoài phòng trọ tại khu tập thể Hương Nam, phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) còn Linh đi mua rượu về uống với anh Khánh.

Chuốc cho anh Khánh uống say, Linh vờ cùng anh Khánh đi ngủ và “quên” không chốt cửa phòng. Vừa năm ngủ, anh Khánh giật nẩy mình khi thấy một đối tượng nam đạp cửa, bất ngờ nhảy đè lên người mình, kề một con dao nhọn vào cổ khống chế, đe dọa.

Một đối tượng khác lao vào lục người lấy đi số tiền 1 triệu đồng, cùng chiếc ví bên trong có 300.000 đồng và 1 điện thoại di động. Vì trời tối, anh Khánh say rượu nên không thể nhận diện được các đối tượng cướp. Sau khi cướp tài sản của anh Khánh, 2 đối tượng quay sang lớn giọng đe dọa Linh và “cướp” của Linh chiếc điện thoại di động và bỏ chạy. Lo sợ các đối tượng có thể quay lại, anh Khánh đã hô hoán hàng xóm xung quanh đến trợ giúp.

Sau khi nghe anh Khánh thuật lại toàn bộ câu chuyện, mọi người nhận thấy Nguyễn Tiến Linh có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mời Công an phường Kim Mã đến làm rõ. Tại hiện trường, khai thác “nóng” Linh, đối tượng đã khai nhận cùng với Hùng và Tuấn dàn dựng vụ cướp tài sản của anh Khánh.

Đến 22 giờ cùng ngày, do biết không thể trốn thoát, Hùng và Tuấn đã tới cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi dùng dao đe dọa anh Khánh, để Hùng lục túi lấy tiền và tài sản của anh Khánh. Hiện Công an phường Kim Mã đã chuyển hồ sơ vụ án cướp tài sản, tang vật cùng các đối tượng liên quan lên Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)