Màn kịch công phu của một băng cướp

Vốn là người năng động, có của ăn của để, nên anh Thiện đã lọt vào “tầm ngắm” của một băng cướp do Phạm Hoài Thương (đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, SN 1991, ở số 183, gác 2 đường Cát Dài, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu. Tuy nhiên, do anh Thiện là người quen biết, nên Thương bàn với hai đồng bọn dựng lên “màn kịch” bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, kiếm cớ đe dọa, cướp tài sản.



Các đối tượng và tang vật

Tối 17-6-2012, Thương nhờ anh Thiện dùng xe môtô SH 16L-1999, chở y đến một nhà trọ ở khu Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng, gặp bạn. Trước đó, Thương đã bí mật giấu trong người một ít đường phèn (trông giống ma tuý “đá”). Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, khi anh Thiện chở Thương vừa tới khu Kiều Sơn thì gặp hai người đàn ông chặn đường, xưng danh “trinh sát phòng chống ma túy” và yêu cầu cho kiểm tra. Anh Thiện hết sức hoảng hốt khi chứng kiến người bạn đồng hành bị khui từ trong người ra một gói nylon và khai nhận đó là ma túy “đá”.

Ngay lập tức, anh Thiện và tên Thương bị đưa vào một phòng trọ cùng khu Kiều Sơn. Tại đây, họ bị hai người đàn ông nói trên đe dọa, đòi nộp hết tiền và tài sản, nếu không sẽ bị bắt giữ và khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thế rồi cũng chẳng chờ đến khi hai bên thỏa thuận, các công an dỏm xăm trổ đầy mình đã đè nghiến anh Thiện và tên Thương xuống, dùng dây trói chặt tay, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của anh Thiện gồm: chiếc xe môtô SH, 2 ĐTDĐ, chiếc ví da có nhiều giấy tờ và 5.400.000đ.

Căn cứ nội dung trình báo của anh Thiện và kết quả xác minh ban đầu, Công an quận Hải An nhận định đây là vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, đã xác lập chuyên án do thượng tá Nguyễn Đình Phương làm Trưởng ban. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhanh chóng xác định một trong đối tượng gây án là Nguyễn Trọng Ánh (SN 1982, ở đội 6, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và đã bắt khẩn cấp tên Ánh ngay tại phòng trọ của y ở khu Kiều Sơn. Mở rộng điều tra, sáng 18-6, các trinh sát bắt tiếp Nguyễn Minh Tú (SN 1962, ở số 190 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Phạm Hoài Thương, kẻ chủ mưu dàn dựng và sắm vai chính cũng đã bị bắt khẩn cấp.

Buổi trưa cùng ngày, tại nơi giữ xe Bệnh viện Việt Tiệp, công an đã thu hồi chiếc xe môtô SH mà băng cướp gửi để cất giấu, cùng 2 ĐTDĐ, 2.100.000đ mà đối tượng chưa kịp tiêu thụ.



Theo XUÂN TUYẾN - NAM HẢI (CATP)