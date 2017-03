Màn kịch giết bà của vợ chồng đứa cháu bất hiếu

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được sự thật về vụ giết cụ bà độc thân 80 tuổi Nguyễn Thị Quế tại nhà riêng ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.



Đạo và Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Khoa.



Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Hà Khoa



Theo Hà Nguyên Khoa (VNE)



Theo đó, Nguyễn Thị Hằng không phải là người gây ra cái chết của nạn nhân như cô ta tự thú với cơ quan công an những ngày trước. Kẻ tổ chức giết người, trực tiếp ra tay gây án chính là chồng (Mạch Lộc Đạo) và em trai của Hằng (Nguyễn Văn Hải). Hiện, bộ ba này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.Công an cho biết, sáng 7/12 Hằng hốt hoảng đến nhà xóm trưởng thông báo gọi mãi không thấy cụ Quế mở cửa. Cô cháu dâu lo có chuyện bất thường xảy ra... Khi công an xã phá cửa thì phát hiện cụ bà độc thân đã chết tự lúc nào. Hằng gào thét tỏ vẻ thương xót và bảo mọi người nhanh chóng làm thủ tục mai táng.Ai cũng nghĩ đó là cái chết bình thường vì cụ Quế đã tuổi cao sức yếu, ngã trong lúc đêm hôm. Tuy nhiên, trong lúc khâm liệm thi thể cụ già được phát hiện có nhiều dấu vết không bình thường. Cảnh sát được mời đến.Các điều tra viên cho biết, vợ chồng Hằng là họ hàng gần gũi nhất với người quá cố. Mảnh đất cụ Quế đang ở theo di chúc sẽ giao cho hai đứa cháu này với điều kiện phải phụng dưỡng cụ suốt đời.Tuy nhiên, gần đây cụ Quế bán đi một nửa diện tích, thu 140 triệu đồng. Số tiền này, bà lão nông dân chia cho một số người thân thích, chiếm phần nhiều là vợ chồng Hằng. Khoản còn lại cụ dùng để xây mộ cho chồng và gửi 50 triệu đồng tiết kiệm. Vợ chồng đứa cháu được nhờ cậy đến ngân hàng làm việc này. Nhưng khi biết chuyện Hằng và Đạo chỉ gửi tiết kiệm một nửa số tiền trên, cụ già không bằng lòng, liên tục xảy ra to tiếng...Trong khi cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cụ già 80 tuổi này thì Hằng bất ngờ ra trình diện, khai trong lúc nóng giận do cãi vã đã sát hại bà của chồng. Cô ta kể chi tiết mọi việc.Tuy nhiên, chứng cứ thu thập tại hiện trường cũng như kết quả xác minh của Phòng cảnh sát hình sự Nghệ An lại không hoàn toàn trùng khớp với lời nhận tội này. Cảnh sát phát hiện, Hằng không phải là người duy nhất gây án. Ngày 9/12, chồng và em của cô ta bị bắt.Lúc này, Hằng, Đạo và Hải mới khai sự thật. Theo đó muốn nhận thừa kế sớm, vợ chồng Hằng bàn với em trai kế hoạch sát hại cụ Quế. Chiều 6/12, Đạo chở Hải đến khu vực nhà cụ già. Hải nấp vào góc vườn, đến tối thì mò vào giường, cầm gậy gỗ đánh nạn nhân... Sau khi bóp cổ khiến cụ Quế tắt thở, Hải gọi điện thông báo cho vợ chồng Hằng "việc đã xong".Đêm đó, chúng nghĩ cách đối phó với cơ quan công an. Đạo tính toán, nếu có người nghi ngờ về cái chết của cụ Quế thì Hằng phải đứng ra nhận tội thay cho em và chồng.