Màn kịch vụng của một nữ công nhân

Dương Thị Nguyên (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) và chị Chu Thị Th. (ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng làm công nhân tại Công ty UP (KCN Amata, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Lúc 7 giờ 30 ngày 30-11, tại nơi làm việc, Nguyên hỏi chị Th. cho mượn xe Honda Vision biển số 60F1-703.85 (trị giá khoảng 30 triệu đồng) để đi khám bệnh. Tưởng thật, chị Th. giao xe và giấy đăng ký xe cho Nguyên. Thế nhưng Nguyên không đi khám bệnh mà lại đem xe đi bán cho TVX (chủ một salon xe tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) với giá 25 triệu đồng.

Sau đó, Nguyên đến Công an phường Tân Phong trình báo mình bị cướp xe. Tuy nhiên màn kịch vụng trên của Nguyên đã bị cơ quan công an phát hiện. Với hành vi này, Công an TP Biên Hòa đã vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyên.