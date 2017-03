Mang 10kg cần sa từ Lào về VN

Sau khi lập chuyên án, hơn 17h ngày 23/2, công an đã bắt hai đối tượng tại địa bàn xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu). Tiến hành kiểm tra đã phát hiện 10 bánh cần sa có trọng lượng hơn 10kg, 1 lưỡi lê AK và một số vật dụng khác.



Danh tính các đối tượng được xác định là Phan Lê Đức Cường (25 tuổi ở khối 4) và Nguyễn Công Thế Hùng (22 tuổi ở khối 9)-cả hai cùng trú ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu).



Tại trụ sở công an, bước đầu, Cường và Hùng khai số hàng trên được các đối tượng mua từ Lào về Nghệ An thì bị bắt giữ.



“Hiện chúng tôi đang cho giám định số cần sa trên, sau đó hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cho hay.



Theo Kỷ Lâm -Thành Hợp (Bee)