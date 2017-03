Mang 18 kg vàng qua biên giới thì bị bắt

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 25- 11, tại khu vực gần siêu thị miễn thuế Khu thương mại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Rim Ri Linh vận chuyển 18 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Qua lời khai ban đầu, Rim Ri Linh cho biết một người Campuchia ở Phnom Penh nhờ mang số vàng này qua Việt Nam đưa cho một phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Rim Ri Linh còn khai nhận đã vận chuyển trót lọt ba vụ trước đó. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục làm rõ.