Mang 6 bánh heroin, rút dao chống bộ đội biên phòng

Chiều 25-1, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Lầu Bá Tồng (32 tuổi, quê xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) để mở rộng điều tra, khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Lầu Bá Tồng và tang vật.

Tồng vượt biên trái phép sang Lào từ năm 2014. Thời gian qua, Tồng sinh sống tại bản Khà Mạ (huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào).

Rạng sáng 25-1, Tồng mang theo con dao sắc nhọn, băng rừng mang sáu bánh heroin vào Nghệ An. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, khi Tồng đi đến quốc lộ 7A (thuộc địa bàn bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lúc bị bắt giữ, Tồng rút dao nhọn ra kháng cự quyết liệt hòng chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ biên phòng đã kịp khống chế, bắt gọn.

Tang vật thu giữ sáu bánh heroin, một con dao nhọn, một điện thoại để liên lạc và nhiều tang vật liên quan khác.



Theo lời khai ban đầu thì Tồng vận chuyển thuê sáu bánh heroin trên cho một người quốc tịch Lào vào Việt Nam tiêu thụ với số tiền công vận chuyển 16 triệu kip tiền Lào (tương đương 43 triệu đồng).