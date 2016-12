Mang 8 bánh heroin lọt vào Việt Nam

Trước đó, đêm 23-12, Vừ Giống Pó (36 tuổi, trú huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) cõng USD và heroin vào xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bị bắt giữ. Bước đầu, Pó khai nhận vận chuyển thuê heroin để lấy tiền công. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao Pó cùng tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra.