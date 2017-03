Mang án 24 năm tù vẫn lừa đảo

Trước đó, Ngọc bị phạt 24 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian được hoãn chấp hành án, siêu lừa này tiếp tục lừa lấy sổ đỏ thế chấp vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.



Mông Thị Ngọc tại thời điểm bị một số chủ nợ bắt giữ làm con tin

KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Ngày 13-10-2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ giải cứu một phụ nữ bị bắt giữ trái pháp luật trong một vụ vay nợ kiểu tín dụng đen. Người được giải cứu là Mông Thị Ngọc. Khi vụ việc được báo chí đưa tin, người nhận ra nạn nhân Mông Thị Ngọc chính là kẻ lừa đảo siêu hạng vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt. Xác minh, công an đã làm rõ năm 2003, Mông Thị Ngọc bị Tòa án tỉnh Lạng Sơn phạt 13 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2005, tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng tội danh này, Mông Thị Ngọc lĩnh bản án thứ hai 11 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù giam. Ngày 27-9-2010, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù cho Mông Thị Ngọc với lý do “người bị kết án đang ốm đau, bệnh tật, sau khi bị xử phạt tù không có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Thời hạn được hoãn chấp hành hình phạt tù là 12 tháng kể từ ngày 27-9-2010 đến 27-9-2011.

Ngày 20-9-2011, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Mông Thị Ngọc. Khi công an mang thông báo của tòa án đến nơi Ngọc cư trú thì gia đình cho biết Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Theo hồ sơ bệnh án, Mông Thị Ngọc vào viện từ ngày 30-8-2011, ra viện ngày 24-10-2011. Không hiểu sao, trong thời gian chữa bệnh tâm thần, Mông Thị Ngọc lại lọt ra ngoài và bị một số chủ nợ bắt giữ ngày 13-10. Ngày 22-11-2011, Công an quận Cầu Giấy đã bắt Mông Thị Ngọc để thi hành bản án 24 năm tù giam.

TRONG “NHÀ THƯƠNG ĐIÊN” VẪN LỪA ĐƯỢC TIỀN TỶ

Trong thời gian được tại ngoại, hoãn chấp hành hình phạt tù, Mông Thị Ngọc vẫn nghĩ ra đủ trò kiếm tiền. Tháng 4-2010, bà Nguyễn Thị Điệp ở huyện Từ Liêm được một số người giới thiệu gặp Mông Thị Ngọc để vay tiền. Theo lời Ngọc thì chị ta có mối quan hệ thân thiết với ngân hàng nên có thể vay tiền giúp bằng hình thức thế chấp sổ đỏ. Hai bên thỏa thuận Ngọc sẽ cho bà Điệp vay 1,5 tỷ đồng. Bà Điệp dùng đất ở 106m2 tại xóm Lộc, Xuân Đỉnh, Từ Liêm đã được cấp sổ đỏ để thế chấp cho Ngọc.

Theo hướng dẫn của Ngọc, ngày 18-5-2010, bà Điệp và Ngọc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng công chứng Việt. Ngọc và bà Điệp lập Giấy cam đoan (có Nguyễn Hữu Túy - nhân viên Văn phòng công chứng Việt làm chứng) với nội dung: “Ngày 18-5-2010, Mông Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Điệp đã ký hợp đồng chuyển nhượng như nêu trên, hai bên cùng lập cam đoan để thỏa thuận Ngọc giao cho bà Điệp 1 tỷ đồng trên tổng số 1,5 tỷ đồng; thời hạn trong ba tháng/lần Ngọc cho Điệp mượn nhà để ở và chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Sau thời hạn một năm kể từ ngày ký văn bản này bà Điệp phải thanh toán cho Ngọc theo thỏa thuận hai bên đã thống nhất. Trong trường hợp đến hạn phải thanh toán số tiền trên bà Điệp không thanh toán được thì phải báo trước cho Ngọc một tháng để hai bên lập văn bản thỏa thuận mới. Trường hợp bà Điệp không thể thanh toán được thì Ngọc có quyền sang tên đối với bất động sản trong Hợp đồng công chứng, khi đó bà Điệp phải có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu liên quan đến việc sang tên bất động sản cho Ngọc”.

Chỉ 11 ngày sau, ngày 29-5-2010, Ngọc sử dụng hợp đồng ký với bà Nguyễn Thị Điệp để làm thủ tục đăng ký xác nhận chứng nhận quyền sử dụng đất tên Mông Thị Ngọc tại Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Từ Liêm. Đến ngày 29-6-2010, Ngọc ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú để vay của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Hoàn Kiếm 5 tỷ đồng. Không hề biết Ngọc đã thế chấp sổ đỏ của mình, từ 12-1-2011 đến tháng 7-2011, bà Nguyễn Thị Điệp nhiều lần mang tiền đến trả cho Ngọc 1 tỷ đồng. Sau khi vay của ngân hàng 5 tỷ đồng, Ngọc không trả nợ theo đúng kỳ hạn đã cam kết mà trốn tránh, không có mặt tại nơi cư trú.

Ngoài hành vi chiếm đoạt 5 tỷ đồng của ngân hàng nêu trên, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo của nhiều người đã cho Ngọc vay khoảng 13 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, Ngọc núp dưới danh nghĩa kế toán trưởng của hai công ty gồm Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Phương Anh và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cao Sơn (đều có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Lợi dụng việc được các ngân hàng cấp cho hai công ty hạn mức kinh doanh, Ngọc đã gom sổ đỏ, huy động vay tiền với lãi suất cao, rủ mọi người chung tiền mua nhà đất, sau đó tự ý bán để chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ những nội dung tố cáo này.

Theo MINH PHƯƠNG (CATP)