Mang bom xăng vào sân hội trường Thành ủy Vũng Tàu quậy

Đầu giờ chiều 25-7, Công an phường 3, TP Vũng Tàu đã bàn giao Nguyễn Song Phượng (31 tuổi, ngụ phường 9, TP Vũng Tàu) cho Công an TP Vũng Tàu điều tra, xử lý.



Khoảng 10 giờ cùng ngày, Phượng chạy thẳng xe máy vào hội trường Thành ủy TP Vũng Tàu rồi bày đồ ra sân hội trường như chuẩn bị cúng vái.



Chai xăng mà Phượng quăng ra khi bị khống chế.

Bảo vệ báo cho Công an phường 3 ở gần đến. Khi công an, bảo vệ có ý định giữ lại thì Phượng ném chai thủy tinh trong có đựng xăng, một quả nổ tự chế, dùng dao tấn công lại. Công an phường tăng cường đến khống chế, đưa Phượng về trụ sở.



Kiểm tra, Phượng âm tính với ma túy nhưng người này có biểu hiện không bình thường. Trên người Phượng cũng có nhiều đồ, vũ khí tương tự các trò chơi trong game.







Phượng và các loại hung khí mang theo người.

Bước đầu Phượng cho biết chơi game nhiều và khai báo không bình thường.

Phượng mới nghỉ việc, trước đó học về ngành hàng hải.

Công an TP Vũng Tàu đang xác minh thêm để xử lý.