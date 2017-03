Mang Camry đi buôn tê tê

Chiều 28-1, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An), PC49, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện Thi điều khiển xe ô tô con Toyota Camry chở động vật hoang dã. Kiểm tra trên xe, công an thu giữ tang vật năm con tê tê (trọng lượng 15 kg) thuộc vào nhóm 1B (động vật nguy cấp quý hiếm), 12 cá thể rùa (trọng lượng 12 kg) và hai con ba ba.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội 2,PC49, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết bước đầu Thi khai mua số hàng động vật hoang dã quý hiếm trên từ Lào rồi vận chuyển bằng xe khách về Nghệ An. Sau đó Thi đưa số tang vật động vật hoang dã trên lên xe Camry chở về nhà để đưa ra phía Bắc thiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang gửi số tang vật tê tê, rùa, ba ba ra Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học) để giám định, phục vụ điều tra.