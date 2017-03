Mang con trai đi ngụy trang cho “thương vụ” 12 bánh heroin

Chiều 29/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức họp, tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển 12 bánh heroin và 195 viên ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hà Nội và đưa tiếp lên Lạng Sơn để mang ra nước ngoài tiêu thụ. Đây là vụ án có số lượng ma túy bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay do Công an quận Đống Đa khám phá. Và để có được thành tích đó, cán bộ, chiến sỹ tham gia đã phải vượt qua bao gian khổ, vất vả...

Khoảng trung tuần tháng 6/2012, Trung tá Lê Đức Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa nhận được nguồn tin có một nhóm đối tượng nữ, người dân tộc Mường thường xuyên vận chuyển ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội giao cho nhóm đối tượng khác vận chuyển tiếp đi Lạng Sơn. Tuy là nữ, nhưng nhóm đối tượng này cực kỳ thủ đoạn trong việc trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Đó là chúng thường chọn di chuyển vào ban đêm, vào thời điểm mưa gió để tránh gặp các lực lượng chức năng. Có khi, các đối tượng đi xe khách đến nửa đường, lại xuống để chuyển xe khác, hoặc vòng vèo theo nhiều đường khác nhau. Và đôi khi, có đối tượng còn dắt theo con nhỏ để ngụy trang...

Để theo dõi hành tung của các đối tượng này quả thực không hề đơn giản. Hàng chục trinh sát của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã vượt qua bao vất vả, thường xuyên bám trụ ở những nơi nhận định các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua. Cũng vài lần các trinh sát đã tưởng "lùa" được "cá lớn" vào lưới, nhưng lại hụt vì thủ đoạn tinh vi của đối tượng.



Ba đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 16/8, rút kinh nghiệm, các trinh sát của Đội Cảnh sát kinh tế, với sự phối hợp của Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã bám sát cả 2 đầu giao và nhận hàng. Trong đó đầu giao là một phụ nữ tên là Thuận (trong nhóm nữ chuyên giao hàng từ Mộc Châu về) và đầu nhận là 2 thanh niên từ Lạng Sơn xuống. Cả 2 đầu giao và nhận không biết nhau, nhưng chúng có số điện thoại và các ám hiệu để liên lạc với nhau.

Từ ngày 16/8, hai đối tượng nhận hàng đã có mặt, thuê nhà nghỉ ở khu vực bến xe Mỹ Đình. Sau đó, chẳng mấy khi về Hà Nội, chúng rủ nhau tung tăng nhiều chốn ăn chơi. Sáng hôm sau, 2 đối tượng thuê taxi di chuyển liên tục qua nhiều vị trí, từ khu vực bến xe Mỹ Đình, đi ra đường Khuất Duy Tiến, đường Lê Văn Lương kéo dài, rồi di chuyển tiếp đến khu vực quận Hà Đông...

Tại buổi biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nói trên của Công an quận Đống Đa, lãnh đạo Công an quận đã công bố Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, công bố Quyết định của UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; Quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Cũng trong dịp này, UBND quận Đống Đa đã khen thưởng vật chất cho 2 tập thể là Đội Cảnh sát kinh tế và Đội CSĐT tội phạm về ma túy, cùng 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến công trên.

"Trinh sát của chúng tôi sử dụng các phương tiện cá nhân (ôtô, xe máy), đã rất cố gắng để đeo bám đối tượng, vừa không để chiếc xe của đối tượng thoát khỏi tầm kiểm soát giữa dòng xe cộ đông đúc, vừa không để đối tượng phát hiện ra" - Trung tá Lê Đức Nam cho biết. Đến 14h30' ngày 17/8, 2 đối tượng xuống taxi, vào một quán nước ở khu vực bến xe Yên Nghĩa, có biểu hiện chờ ngóng ai đó, gọi điện thoại liên tục... Nhạy cảm nghiệp vụ mách bảo các trinh sát rằng: đối tượng sắp nhận "hàng". Sự tập trung được đẩy lên cao độ. Căng thẳng chờ đợi...

Đúng như nhận định, một lúc sau, có một phụ nữ dắt theo một bé trai khoảng 12 tuổi, mang theo 2 ba lô màu xanh bước vào quán nước. Theo tài liệu các trinh sát nắm được, đó chính là đối tượng giao hàng đầu Mộc Châu, tên là Thuận. Thuận và cháu bé ngồi xuống cạnh các đối tượng, giả vờ như không quen biết. Chúng cứ nói trống không với nhau một vài câu. Khi thấy đã trúng ám tín hiệu, một đối tượng nam giới đứng lên, cầm một chiếc ba lô để dưới chân Thuận ra ngoài bắt taxi.

Xác định đây là những đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng chống đối nên Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa quán triệt cho các trinh sát tham gia bắt giữ: kiên quyết, mưu trí trong bắt giữ, chọn thời điểm các đối tượng giao, nhận "hàng" xong mới tiến hành bắt giữ.

Theo kế hoạch này, khi hai đối tượng nam giới bắt được chiếc taxi hãng Sao Việt, BKS 29Z7-7216, đi được khoảng vài trăm mét thì xe ôtô do Trung tá Lê Đức Nam chỉ huy lập tức áp sát, tung cửa, khống chế các đối tượng cùng chiếc ba lô tang vật. Hai đối tượng chống đối quyết liệt nhưng không thoát được những cánh tay như gọng kìm của các trinh sát.

Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác do đồng chí Nguyễn Bá Đạo, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ đối tượng Thuận và đưa cả cháu bé đi cùng về trụ sở Công an quận Đống Đa. Kiểm tra tang vật trong chiếc ba lô do các đối tượng giao nhận, cơ quan Công an đã phát hiện có 12 bánh heroin với trọng lượng 4,303kg và 195 viên ma túy tổng hợp.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Lường Thị Thuận, 38 tuổi, trú tại bản Khòng Thái, xã Chiềng Khoa (Mộc Châu, Sơn La); Lâm Văn Quế, 34 tuổi và Hoàng Văn Báo, 24 tuổi, cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng, Lạng Sơn) (cháu bé đi cùng là con trai út của Thuận).

Ngay trong đêm 17/8, chưa kịp nghỉ ngơi, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Công an quận Đống Đa, các trinh sát của Đội Cảnh sát kinh tế lại lên Mộc Châu tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Lường Thị Thuận. Đồng thời, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy lên Văn Lãng khám xét nơi ở của Quế và Báo.

Sau đó, vụ việc được chuyển giao cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy để đấu tranh, khai thác các đối tượng. Thuận có chồng đang thụ án 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục lao theo "vết xe đổ" của chồng. Theo Thuận khai nhận, chị ta đã từng vận chuyển trót lọt 3 lần với số lượng 6 bánh heroin từ Mộc Châu về Hà Nội giao cho các đối tượng đầu Lạng Sơn. Đến lần thứ 4, với 12 bánh heroin, Thuận được hứa trả công 30 triệu đồng nhưng không trót lọt. Còn việc đấu tranh với 2 đối tượng Lâm Văn Quế và Hoàng Văn Báo khó khăn hơn.

Theo các điều tra viên cho biết, 2 đối tượng này cứ ì ra, hỏi cái gì, kể cả số điện thoại của mình cũng nói không nhớ. Điều duy nhất chúng nói là hỏi các điều tra viên xem mức án của mình sẽ phải chịu là bao nhiêu. Nắm được tâm lý của các đối tượng, các điều tra viên đã giải thích cho chúng về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với những đối tượng khai báo thành khẩn và biết lập công chuộc tội. Nghe vậy, cả 2 tên mới suy nghĩ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Quế và Báo cho biết, chúng được thuê xuống nhận ma túy và mang lên Lạng Sơn với giá 50 triệu đồng. Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố cả 3 bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.



