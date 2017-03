Mang dao bầu, kim tiêm đi ăn trộm thì bị bắt

(PLO)- Chiều 11-9, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ Dương Minh Toàn (32 tuổi, ngụ Nghệ An) và Huỳnh Duy Nam (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) là những nghi can trộm cắp trên địa bàn.