Mang hàng nóng đi trộm chích chòe lửa

Khoảng 16h ngày 16/2, trong lúc đang đi tuần tra khu vực,Công an phường Hoa Lư (TP. Pleiku, Gia Lai) nhận được tin báo về một nhóm thanh niên có thể sẽ mang 1 con chim chích chòe lửa trộm cắp tại xã này tẩu tán tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Tây Sơn, TP. Pleiku).

Ngay lập tức 2 chiến sỹ liền tổ chức đón lõng các đối tượng tại khu vực ngã 3 Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Chưa đầy 20 phút sau xuất hiện 2 thanh niên điều khiển xe Hayate đang chạy từ hướng đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hoa Lư) đến ngã 3 Hoa Lư, người thanh niên ngồi sau có xách theo một lồng chim với dáng điệu rất khả nghi.



Các chiến sỹ ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, lồng chim đang nhốt 1 con chim chích chòe lửa, trên xe có gác theo 1 cây rựa và 1 thanh mác. Các đối tượng đều không chứng minh được nguồn gốc con chim. Khi được mời về trụ sở làm việc thì 1 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.



Tại trụ sở Công an phường Hoa Lư, đối tượng bị tạm giữ khai tên V. (20 tuổi, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku). V. khai nhận con chim chích chòe lửa trên do cả nhóm trộm cắp mà có được, đang định đến Quảng trường Đại Đoàn Kết tiêu thụ.



V. khai, trước đó cả nhóm 4 người bạn là V., Th. (19 tuổi, trú xã Gào, TP. Pleiku), T. (19 tuổi, trú xã Ia Kênh, TP. Pleiku), C. (19 tuổi, xã Gào, TP. Pleiku) rủ nhau xuống xã Nam Yang chơi. Trên đường đi, cả nhóm phát hiện tại nhà 1 người dân có 1 con chim đẹp nhưng được treo rất sơ hở nênbàn nhau trộm, bán lấy tiền tiêu xài.

Th. được giao nhiệm vụ trộm chim, các đối tượng khác đứng cảnh giới và xe được nổ sẵn để rút nhanh. Sau khi vận động gia đình, 3 đối tượng còn lại đã đến Công an phường Hoa Lư đầu thú ngay trong đêm 16/2.

Theo Duyên Linh (Bee)