Mang hung khí cướp sò giống ở Cà Mau

Ngày 9-8-2015, bãi nghêu hơn 40 ha của ông Lê Minh Phát (ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) bị khoảng 300 người từ các nơi đổ tràn vào khai thác. Khi ra ngăn cản, bảo vệ bị đuổi đánh khiến một người bị ngất xỉu, một người khác bị thương. Thời gian này, ở bãi biển Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) mỗi ngày cũng có hàng trăm người cào, dùng máy hút công suất lớn hút trộm nghêu của Hợp tác xã (HTX) Đất Mũi. Trước đó, ngày 26-5-2014, ở khu vực bãi nghêu của HTX Rạng Đông (Cồn Chày Mười, Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre), hàng trăm người cũng tấn công lực lượng bảo vệ để trộm nghêu. Khu vực này cũng xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các nhóm trộm nghêu. Năm 2011, CQĐT Công an huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ cướp nghêu xảy ra tại bãi nghêu giống do UBND huyện Tân Phú Đông quản lý, do Cao Văn Nhớ (SN 1971, ngụ ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) và 34 người khác tại cống Vàm Kinh (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) thực hiện.