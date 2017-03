Mang kiếm đòi chém 'tất cả đàn ông trong nhà'

Trả thù con, rút kiếm chém cụt tay bố

Qua đường dây nóng 0985.57.88.55, anh Nguyễn Quang Hưng (SN 1982, ở thôn Sơn Hà, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh về việc bị các đối tượng côn đồ cầm hung khí chặn đánh. Không những thế, khi anh Hưng chạy về nhà, nhóm côn đồ còn kéo đến cầm kiếm đe dọa tinh thần và chém trọng thương ông Nguyễn Văn Dần (SN 1957, bố anh Hưng).

Sự việc bắt đầu vào khoảng 21h ngày 8/10, vào thời gian này, anh Hưng cùng người bạn là anh Nguyễn Bá Hùng (SN 1991) đi xuống nhà của người bạn là anh Nguyễn Đình Tuấn (SN 1987) để lấy chiếc xe máy anh Tuấn đã mượn. Tuy nhiên, do anh Tuấn hỏi mượn xe thêm 1 ngày nên anh Hưng bảo anh Tuấn đèo 2 người về nhà.



Ông Dần sau khi bị chém bằng kiếm (Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi đi về khu vực xã Đắc Sở, khi đi gần về tới nhà anh Hưng, cả 3 người bất ngờ thấy một chiếc ô tô đi ngược chiều với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy anh Tuấn đang cầm lái liền điều khiển xe đi sát vào mép đường để tránh. Bất ngờ, chiếc xe ô tô đột nhiên dừng lại và từ trên xe bước xuống 4 thanh niên lao vào đấm đá anh Hưng khiến anh ngã xuống đường.

Một trong số những người lao đến hành hung, có một người anh Hưng biết là Nguyễn Văn Nghị (SN 1971, người cùng thôn). Trước đó, giữa anh Hưng và Nghị đã có mâu thuẫn nhưng chỉ là mâu thuẫn trong lời nói khi đi ăn cưới.

Sau khi đánh anh Hưng, Nghị cầm theo một thanh kiếm xông tới định chém. Sợ hãi, anh Hưng để lại xe máy bỏ chạy về nhà, thấy vậy, mẹ anh Hưng là bà Nguyễn Thị Bé (SN 1963) liền báo cho công an xã Đắc Sở. Khoảng gần 1 tiếng sau, 2 công an viên tới nhà anh Hưng, lúc này cả anh Tuấn và Hùng cũng đang ở đó. Công an xã liền đưa cả 3 người về trụ sở để lấy lời khai.

Trong khi đang lấy lời khai, bất ngờ lại có điện từ phía người nhà anh Hưng báo lên rằng Nguyễn Văn Nghị cầm kiếm dẫn theo một đám người tới đập phá nhà cửa và chém bố anh Hưng.

Thấy vậy, công an xã lại trở xuống nhà anh Hưng nhưng đến nơi chỉ thấy ông Nguyễn Văn Dần đang bị thương và máu chảy rơi khắp sân, bên cạnh đó là cánh cửa kính bị đập vỡ nát. Còn những kẻ đến hành hung đều đã rời khỏi hiện trường. Ông Dần sau đó đã được đưa lên trạm xá để cầm máu, do vết thương nghiêm trọng, cụt 2 đầu ngón tay và rách sâu phía ngón cái ở tay trái nên ông Dần được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để tiến hành nối.

“Lúc đó là khoảng 2h sáng ngày 9/10, tôi đang nằm ngủ trên màn thì nghe thấy tiếng đập cửa lớn, vợ tôi ra mở cửa thì thấy thằng Nghị cầm kiếm dẫn theo một đám người tới và hô to: “Chém hết những người đàn ông trong nhà” còn chưa kịp định thần, thằng Nghị đã cầm kiếm lao tới chém tôi, lúc đó dù là ban đêm nhưng nhà tôi có bật đèn ngoài sân nên tôi khẳng định người chém tôi là thằng Nghị, người cùng thôn chứ không phải ai khác”, ông Dần nhớ lại giây phút bị hành hung.

Nghi can đã có 2 tiền án

Liên quan đến vụ việc gây thương tích cho hai bố con anh Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Văn Dần, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mạo – Trưởng công an xã Đắc Sở. Ông này cho biết: “Sau khi nắm được sự việc, lấy lời khai từ anh Hưng và người nhà, chúng tôi đã mời Nguyễn Văn Nghị tới trụ sở để lấy lời khai nhưng người này đã chối bỏ hoàn toàn những gì bị cáo buộc”.

Theo ông Mão, Nghị khai rằng, khi mình đang tập lái xe ô tô đã bị nhóm anh Hưng chặn đường vào đánh. Sau đó đến khi dân chúng kéo ra, nhóm anh Hưng mới bỏ chạy và sau đó Nghị đi về nhà chứ không mang kiếm đi hành hung.

Qua tìm hiểu thông tin từ phía Công an xã Đắc Sở được biết, Nguyễn Văn Nghị đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Hiện Nghị vẫn chưa hết thời gian thử thách của tòa án.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại, công an xã đã 3 lần triệu tập Nghị lên trụ sở để làm rõ về vụ việc nhưng Nghị không lên, phía gia đình Nghị nói rằng Nghị không có ở nhà.

Hiện tại, phía Công an xã Đắc Sở đang tiến hành lập hồ sơ gửi lên Công an huyện Thạch Thất để tiến hành khởi tố vụ việc cố ý gây thương tích.

Theo Infonet