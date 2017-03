Mang mã tấu đến quán bida chém cả công an

Chiều 25-5, Nguyễn Đức Tài (25 tuổi), trú tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, cùng 2 thanh niên khác (chưa rõ danh tính, địa chỉ) đã mang theo mã tấu đến quán bida của anh Trần Thanh Long, ở xã Xuân Trường, TP Đà Lạt để gây rối.

Nhận được tin báo sự việc trên, đồng chí Lê Tiến Sỹ, Trưởng công an xã Xuân Trường cùng 1 cán bộ công an xã đã đến hiện trường yêu cầu Tài và các đối tượng về trụ sở Công an xã để làm rõ.

Nhưng Nguyễn Đức Tài đã vội bỏ ra khỏi quán. Khoảng 5 phút sau, tên này đi xe máy cầm theo 1 dao rựa quay lại nhà anh Long, chém đồng chí Sỹ 2 nhát rồi bỏ chạy.

Đồng chí Sỹ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Đăng Mạnh (ANTĐ)