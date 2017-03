Mang mìn đến nhà bạn gái tự sát

Theo cơ quan điều tra, tối 30/6, Phạm Văn Sơn (22 tuổi, xã Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đi taxi đến nhà ông Lâm Văn Nguyên (cùng xã) đòi gặp Phương (con gái ông Nguyên) nói chuyện.Lúc đó, Sơn cởi áo quấn một bọc kín ôm trước ngực.



Gia đình ông Nguyên sợ chuyện chẳng lành đã đưa con gái đi trốn, đồng thời báo cho công an xã.Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Sơn đã kích nổ bọc kín mang theo khiến anh ta chết tại chỗ. Ông Nguyên cùng hai người khác bị thương. Cảnh sát xác định, vật gây nổ là mìn tự tạo.



Nguyên nhân sự việc được cho là do Sơn có tình cảm với Phương nhưng gia đình cô gái không đồng ý.Một cán bộ điều tra cho biết, dù thủ phạm đã tử vong nhưng cơ quan công an vẫn vào cuộc để điều tra nguồn gốc chất nổ được sử dụng làm mìn.



Theo Hoàng Việt (VNE)