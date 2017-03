Mang mìn đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 23-1, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết đang điều tra vụ 2 đối tượng Ngô Hoài Nam và Trần Duy An đã dùng mìn tự tạo để giải quyết mâu thuẫn với chị Đào Thị Hà …

Trước đó, Ngô Hoài Nam (SN 1966) cùng Trần Duy An (SN 1990), ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, mang theo 1 quả mìn tự tạo tới cửa hàng văn phòng phẩm của chị Đào Thị Hà (SN 1983), trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn đe dọa giết chị. Hoảng sợ, chị Hà liền gọi điện thoại cho em trai là Đào Văn Phúc đến can thiệp. Khi thấy anh Phúc đến, tên Nam liền lấy bật lửa trong túi để mang ra đốt quả mìn tự tạo. Sợ mìn nổ, Phúc vội với luôn con dao đang để trên bàn chém vào tay cầm mìn của Nam, làm quả mìn và kíp nổ đứt đôi. Sau đó, Phúc lại chém tiếp vào người Nam, làm Nam bị thương. Trong lúc Phúc và Nam đang vật lộn, Nam đã tước được dao của Phúc, Phúc vội bỏ chạy. Thấy vậy, tên Trần Duy An giật dao trên tay Nam đuổi theo để đâm Phúc nhưng không đuổi kịp, nên quay về đưa dao cho Nam. Nam dùng dao đâm chị Hà bị thương rồi đập vỡ một số tài sản khác trong cửa hàng của chị Hà. Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)