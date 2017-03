Mang một bao tải mã tấu đi "nói chuyện phải quấy"

16 giờ 30, ngày 11-10, bà con xung quanh khu vực ngã 3 lộ Ông Bồi, thuộc ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chứng kiến một vụ thanh toán nhau kiểu xã hội đen kinh hoàng.

Nhiều người thấy sự việc xảy ra đều chạy vào nhà đóng cửa lại để tránh liên lụy cho mình, riêng chị M. thấy sự việc quá nguy hiểm nên điện báo cho CS113 đến để giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành ngay sau đó đã khởi tố 5 bị can gồm: Lưu Hoài Đức (tự Đức Đại bàng, 44 tuổi, ĐKTT: KP5, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre), Phạm Minh Đức (22 tuổi, ĐKTT: ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành), Phạm Chí Phục (24 tuổi, ĐKTT: ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành), Ngô Hữu Điền, 26 tuổi và Lưu Hoài Tâm, 34 tuổi, ĐKTT: KP 5, phường Phú Khương) với tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Nội dung sự việc như sau: Lưu Hoài Tâm (Tửng Em), ngụ phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành do Phạm Chí Phục cầm đầu, nên Tửng điện cho Phục giao kèo đến khoảng 16h ngày 11/9 đến tại khu vực ngã ba lộ Ông Bồi, xã Tiên Thủy để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nhận lời, Phạm Chí Phục rủ thêm Phạm Minh Đức ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành cùng lận theo hai dao mã tấu đến mai phục tại điểm hẹn.

Riêng Lưu Hoài Tâm, sau khi thỏa thuận thời gian và địa điểm với Phục, đã rủ thêm Đức, Tú, Hải và Điền cùng ngụ ở thị xã, xách theo một bao tải dao mã tấu rồi thuê xe ôtô 7 chỗ ngồi đến địa điểm hẹn trước để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Phục.

Đến 16h30', khi xe đến điểm hẹn, nhóm của Tâm vừa bước xuống xe thì bị nhóm của Phạm Chí Phục, phục kích sẵn dùng mã tấu chém tới tấp, sau đó 2 bên rượt đuổi chém nhau khoảng 20 phút, gây náo loạn cả một khu vực, làm cho người đi đường và người dân sống trong khu vực chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Khi Công an đến hiện trường đã bắt nóng Tú, Hải và Điền (cả 3 tên đều bị thương tích nhẹ), thu hồi 4 mã tấu (cả 3 tên thuộc nhóm ở thị xã), riêng nhóm ở Thành Triệu đã bỏ trốn. Sau đó Phạm Chí Phục và Phạm Minh Đức đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Châu Thành đã thu thêm tại vườn nhà của tên Phục 9 mã tấu khác (tổng số mã tấu thu giữ là 13 cái).

Sau khi xảy ra sự việc tên Ngô Hữu Điền (26 tuổi, ĐKTT: KP5, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre) và Lưu Hoài Tâm (tự Tửng Em, 34 tuổi, ĐKTT: KP 5, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre) đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra lệnh truy nã.

Ai biết Điền, Tâm ở đâu thì tiến hành bắt giữ, hoặc báo tin về Công an huyện Châu Thành qua số điện thoại 075.860278.