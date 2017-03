Mang ô tô công ty đi cắm lấy tiền tiêu

Ngày 1/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nghiêm Xuân Vũ (trú tại phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2011, Vũ đến xin làm lái xe cho Công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hoá thể thao và du lịch có địa chỉ tại quận Tây Hồ với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngày 18/11, được giao nhiệm vụ lái xe đưa lãnh đạo đi công tác, anh ta lái xe đến nhờ người quen tên Nguyễn Văn Tùng mang ôtô đi cầm cố lấy 200 triệu đồng để tiêu xài và đánh bạc.

Ngày 28/11, Vũ đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Hiện, cơ quan Công an đang truy tìm chiếc ôtô hiệu Toyota Corolla Altis màu bạc, BKS 30P-7252 và người có tên Nguyễn Văn Tùng. Ai biết được những thông tin trên, xin báo về Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tây Hồ, số điện thoại: 04.38367701.





Theo Hiền Thanh (CAND)