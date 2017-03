Mang súng AK cùng người Lào đi rao bán ma túy

Ngày 26-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Và Vả Lỳ (35 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Lỳ phải chịu là án tù chung thân.

Theo hồ sơ, đầu tháng 4, Vừ Bá Chớ, Lầu Bá Dềnh (cùng quốc tịch Lào) từ Lào vượt biên sang Việt Nam bán 2 bánh heroin.

Lỳ nhận đi làm phiên dịch tiếng Lào-Việt Nam cho Chớ và Dềnh bán hai bánh heroin trên và được trả 12 triệu đồng tiền công. Đến tháng 7, Chớ và Dềnh gọi điện, nhờ Lỳ bán giúp 6 bánh heroin, 0,5 kg ma túy tổng hợp. Lỳ nhận lời và yêu cầu bán xong phải trả tiền công.



Và Vả Lỳ

Ngày 25-7, Chờ và Dềnh mang ma túy cùng khẩu súng quân dụng AK, 2 khẩu súng ngắn tự chế từ Lào sang Nghệ An gặp Lỳ.

Trong ngày, Lỳ đã giúp bán 3 bánh heroin cho một người đàn ông ở khu vực đồi Xốp Mu (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An). Số ma túy còn lại Lỳ cùng 2 người Lào mang đi rao bán lẻ cho các con nghiện thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vây bắt.

Chờ và Dềnh nhanh chân chạy thoát còn Lỳ bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin (trọng lượng gần 1.000 gram), 600 gram ma túy tổng hợp, một khẩu dúng AK47, 2 khẩu súng ngắn tự chế và 58 viên đạn.





Tang vật súng, đạn và ma túy công an thu giữ

Đối với Chờ, Dềnh và người đàn ông ở khu vực đồi Xốp Mu, Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.



Tại phiên tòa, Lỳ thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Lỳ là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, số lượng ma túy lớn, nên cần xử phạt nghiêm minh.