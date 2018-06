Mang súng K54 đạn đã lên nòng, đi xe Fortuner chở 10kg ma túy

Chiều 1-6, UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng hoa, biểu dương, thưởng nóng Ban chuyên án 418Đ của Công an TP Vinh. Đây là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng nhiều lực lượng triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào về Hà Tĩnh.



Nguyễn Hữu Ngạn (ngồi giữa) cùng tang vật ma túy tổng hợp.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 1- 6, trên quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh), Công an TP Vinh phối hợp cùng nhiều lực lượng bắt quả tang Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi, trú xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (30 tuổi, trú khối 8, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương) chở ma túy.

Tang vật công an thu giữ gồm 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, một khẩu súng K54 và 7 viên đạn với một viên đạn đã lên nòng, một xe ô tô Fortuner, hơn 10 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động.



Lê Văn Thắng tại cơ quan công an.

Bước đầu, Ngạn và Thắng khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào đưa về Việt Nam để tiêu thụ.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang phối hợp cùng cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án.