Mang thai với 2 lệnh truy nã vẫn đi trộm cắp

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)



Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu tập thể Trung Tự, tổ công tác của CAP sở tại đã phát hiện một cô gái bụng mang “bầu”, quần áo xộc xệnh, lang thang tại khu vực này với nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, CAP Trung Tự phát hiện trong người đối tượng có 1 điện thoại di động Samsung S5830i. Nguyễn Thị Ngọc, đối tượng bị công an kiểm tra khai chiếc điện thoại mang trong người là tang vật đối tượng vừa trộm cắp tại một nhà dân ở khu nhà D8, tập thể Trung Tự.Trước đó trong các năm 2009 - 2010, Ngọc đã liên tiếp gây ra một số vụ trộm cắp tài sản và mới đây, “nữ quái” này tiếp tục gây ra 2 vụ trộm tại các huyện Kim Thành và Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do Ngọc đang mang thai nên được cơ quan công an tạm cho tại ngoại, chờ xử lý sau.Sau khi bị CAP Trung Tự chuyển tới cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, xét thấy đối tượng đang mang thai nên cơ quan điều tra tiếp tục cho Ngọc tại ngoại. Tuy nhiên một lần nữa, Ngọc không về địa phương mà vẫn lang thang tại Hà Nội để hoạt động trộm cắp.Cuối cùng, CAP Trung Tự đã phát hiện, bắt Ngọc theo quyết định truy nã khi đối tượng lẩn trốn ở khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), giao cho CAH Kim Thành, tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.